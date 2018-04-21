Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Bursaspor maçı canlı izle ve Karabük Bursa maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Süper Lig'in 30. haftasında Karabükspor, Bursaspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Karabük Bursa maçı canlı bilgiler, skoru ve detayları burada yer alıyor. Karabükspor, 29 hafta geride kalırken 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak 12 puanla 18. sırada bulunuyor ve bu sezon ligden düşmesine kesin gözüyla bakılıyor. 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 kez mağlup olarak 33 puanla 13. sırada bulunan Bursaspor ise düşme potasından biraz daha uzaklaşmış durumda. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Karabükspor, Bursaspor'u geçerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Bursaspor ise Karabük'ten 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Karabük Bursa maçı canlı anlatımı, skoru ve tüm detayları bu haberde yer alıyor... Mücadelenin 35. dakikasında Pablo Batalla Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 45+2'de Murat Akın'la durumu eşitleyen Karabükspor, 45+4'te Moussa Sow'un golüyle ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapattı.

MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

KARDEMİR KARABÜKSPOR, BURSASPOR MAÇINA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girdi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Karabük ekibinde sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Herve Kage, Bursaspor'a karşı oynayamayacak.

- BURSASPOR, SÜRPRİZ YAŞAMAK İSTEMİYOR

Ligde düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı Karabükspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 29 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, son haftalara girilirken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alıyor. 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen rakibine karşı sürpriz yaşamak istemiyor.

Süper Lig’de 20. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 mücadelenin 10’undan Bursaspor galibiyet ile ayrılırken, 6 karşılaşmada ise Karabükspor 3 puana uzandı. Ev sahibi ekibin, ligde Bursaspor’a karşı oynadığı son 10 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması dikkat çekti.

Karabükspor yenilirse ilk olacak

Mavi-kırmızılı ekip, yarın Bursaspor karşısında sahadan puansız ayrılması halinde bir ilki de yaşayacak. Ligde evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan puansız ayrılan Karabükspor, yeşil-beyazlılara karşı da mağlubiyet alması halinde kulüp tarihinde ilk kez evinde 5 maç üst üste yenilmiş olacak.

Son antrenmanı Karabük’te yaptı

Yarınki karşılaşma için Karabük’e dün akşam saatlerinde gelen yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını da sabah saatlerinde Karabükspor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yan top çalışması yaptı. Timsah, antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Düdük Serkan Çınar’da

Yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Malok.

BURSASPOR, KARABÜKSPOR MAÇIYLA KÖTÜ GİDİŞE SON VERMEK İSTİYOR

Bursaspor, deplasmandaki 7 maçlık kötü grafiğine son vermek için Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor karşısına çıkacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu'da oynanacak olan ve saat 13.30'da başlayacak bu mücadele öncesinde yeşil beyazlılar, galibiyete kenetlendi. Ligde oynadığı son 7 deplasman maçından puansız ayrılan Bursaspor, yarın kazanarak ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son verme peşinde. Serkan Tokat'ın yöneteceği maçta yardımcı hakemler ise Asım Yusuf Öz ve Mehmet Salih Mazlum olacak.

BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Yarınki mücadele ile birlikte iki takım Süper Lig'de 20'nci randevusuna çıkacak. Bu mücadelelerin 10'undan Bursaspor galip ayrılırken, Karadeniz ekibi 6 maçta gülen taraf oldu. Geride kalan 3 maç ise berabere sonuçlandı. Ayrıca rakibiyle ligde oynadığı son 10 maçtan 8'ini kazanan yeşil beyazlılar, sadece 1 kez kaybetti, diğer maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki en farklı galibiyete ise Bursaspor imza atarken, 2014-15 sezonunda Bursa'da oynanan maçı yeşil beyazlılar, 7-1'lik skorla kazanmıştı.

Karabük'e erken giden ve bugün yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Bursaspor'da sakatlıkları devam eden John Bostock, Alper Ademoğlu, Josua John ve Sercan Yıldırım bu maçta forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde ise Alexe ve Ferhat sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.