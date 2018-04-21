Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle ile GS Alanya maçı skoru kaç kaç? gibi aradıklarınız burada. Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Alanya deplasmanına konuk oluyor. GS Alanya maçı canlı bilgileri, skor detayları haberimizde yer alıyor. Galatasaray, ligde oynadığı 29 maçın ardından 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 60 puanla 2. sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 32 puanla 14. sırada bulunuyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Alanyaspor, güçlü rakibi Galatasaray karşısında gol veya goller bularak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Zirve yarışını sürdüren Galatasaray ise Alanya karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

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Alanyaspor Galatasaray maçı detayları Alanyaspor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle ve GS Alanya maçı canlı skoru kaç kaç? gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Süper Lig'de Galatasaray, Alanya deplasmanına konuk oluyor. Peki GS Alanya maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Saat 19:00'da başlayacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçı, beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılacak.

Terim'e müjde

Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde aldığı 2-0’lık mağlubiyetle elenen Galatasaray’da maç sonu teknik direktör Fatih Terim ile federasyon temsilcisi arasında gerginlik yaşanmıştı. “Ben Terim’le ne görüşeceğim ya” şeklinde sözler sarf eden temsilciye sinirlenen Galatasaray hocası “Ukalalık yapma, sizin kime hizmet etttiğinizi biliyorum” diye karşılık vermişti. Bu tartışma üzerine PFDK’ya sevk edilen Terim’in hak mahrumiyeti cezası almasından endişe ediliyordu. Dün karar açıklandı ve “Müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle takdiren 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

İtiraz yapıldı

Galatasaray’ın Akhisar ile oynadığı maçta tartışma yaşayan isimlerden biri Galatasaray idarecilerinden Şükrü Hanedar’dı. Sarı-kırmızılı idareciye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası kesildi. Öte yandan PFDK, Başakşehir maçındaki tezarühatların çirkin olduğunu öne sürerek yaklaşık 5 bin Galatasaray taraftarını, Beşiktaş maçında yasaklı duruma gelmesine karar vermişti. Galatasaray Kulübü dün tüm bunlar için itirazda bulundu ve beklemeye geçildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Şampiyonluk yarışında ipler elimizde ama umarım o ipleri dışarıdan bir takım eller haksız yere kesmez. Eğer bu olursa buna çok üzülürüz. Buna biz de tepki veririz” açıklamasında bulunmuştu.

Aman Serdar’ım!

Alanya ile krtik bir maça çıkacak sarı-kırmızılılarda 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Feghouli, Serdar ve Sinan; kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim şu an takımda en güvendiği stoper olan Serdar’i ikaz ederek “Aman dikkat. Kart görme. Haftaya çok lazımsın” dedi. Bu arada Alanya maçı öncesi takımı 2 gün önceden kampa alan Terim oyuncularına, “Ne noktada olduğumuzu artık herkes biliyor. Kimse sorumluluktan kaçmasın. Bütün taraftarın sorumluluğu hepinizde. Herkes bunu bilerek oynasın” dedi.

Emre de Arda da adamdır!

Galatasaray tarihinde ibra edilmeyen tek başkan olan ve 2011’den bu yana sarı-kırmızılı kulübün hiçbir faaliyetine katılmayan Adnan Polat, yıllar sonra geniş katılımlı bir basın toplantısı organize etti. Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi, herkesin kafasında “Acaba başkan adaylığını mı açıklayacak” sorusu vardı. Polat toplantıya, Galatasaray’daki özgeçmişini anlatarak başladı ve “Başkan olamam. Galatasaray’a şu anda 24 saat mesaimi ayıracak durumda değilim” diyerek de aday olmayacağını net şekilde söyledi. 2011’de ibra edilmediği toplantı hakkında konuşan Polat, “Bana ‘Ya seçime gidersin ya da seni ibra etmeyiz’ dediler. Ben de, ‘Galatasaray Başkanıyım ve bu tip şantajlara boyun eğmem’ dedim, seçime girmedim. Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Duygun Yarsuvat bu nezaketsizliği ortadan kaldırmaya cesaret edemedi. Mustafa Cengiz bunu kongreye taşıdı ve kongrenin verdiği reaksiyon bizi memnun etti. Kendisini ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.

Haksızlık yapılmasın

Adnan Polat’ın, Galatasaray taraftarlarının tepkili olduğu Emre Belözoğlu ile Arda Turan hakkında yaptığı açıklamalar ise güne damga vurdu. Pazar günü Türk Telekom Stadında Arda’nın yuhalanması konusunda “İki taraf da hatalı değil” diyen Polat, “Arda Turan’ın nasıl bir Galatasaraylı olduğunu çok iyi biliyorum. Kimse Arda’nın Galatasaraylılığını tartışamaz. Arda Galatasaray’a gelmek için çok çaba gösterdi, Galatasaray Arda’yı almak istemedi. Arda Galatasaray’da 1 milyon dolar alırken Fenerbahçe’den 5 milyon dolarlık teklif geldi, 5 yıllık kontrat yapalım dediler. Sonrasında Florya’ya gidip Arda’ya yeni sözleşme hazırladık. Rakam kısmı boştu. ‘Arda al dedim sözleşmen. 10 dakika içinde ne istiyorsan yaz.’ ‘Sizin olduğunuz yerde ben rakam konuşmam’ dedi. Böyle bir Galatasaraylıya tepki koymak haksızlık” yorumunu yaptı.

Emre geri dönmek istedi

Adnan Polat Emre ile ilgili olarak da “Emre Türkiye’ye dönmek isterken beni aradı. Galatasaray’dan 2,5 milyon dolar, hatta daha azını istiyorum. Beni geri al dedi. O sırada en yüksek alan 700 bin dolarla Hakan Şükür’dü. Ben sana bu parayı veremem Emre dedim. Bana müsaade edebilir misin, başka kulübe gidebilir miyim dedi ve Fenerbahçe’ye gitti. Çıktığı kulübe hep saygısı oldu. Emre de, Arda da iki tane adam gibi adamdır” sözlerini kullandı.

,Polat’tan inciler

∂ Riva 3-5 milyon dolardı. Onun imar durumunu çıkardık. 250 bin metre karelik arazi için izin aldık. UEFA’daki bütün meseleleri çözdük. Devletle olan meseleleri sıfırladık. Bütün borçları ödedik. Ancak 100 milyon dolar borçlandık.

∂ Türk Telekom’daki 70 loca satış bekliyor. Bizim zamanımızda locaların satışlarında kuyruk vardı.

∂ Galatasaray’ın idari devrime ihtiyacı var. Tüzüğünü 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmesi lazım.

∂ 2017 senesi sonu itibarıyla toplam yükümlülükleri 2,5 milyar lira... Buna 2015 yılından itibaren yapılan futbolcuların sözleşmeleri dâhil.

∂ Riva ve Florya’dan gelecek para 1 milyar lira. Bu da 250 bin dolara denk geliyor. 525 milyonunu direkt almışız. Geriye kalanı arazinin değerlendirilmesinden sonra alınacak. Yani Galatasaray’ın eline 100 bin avro gibi bir para geçecek.

∂ Adamızı yıktık. Şu an o ada denizin ortasında utanç belgesi olarak duruyor.