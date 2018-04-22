Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Giresunspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Lider Çaykur Rizespor, evinde galibiyete uzanarak liderliğini korumak istiyor. Giresunspor ise zorlu Rize deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Çaykur Rizespor, ligde geçtiğimiz 31 haftada 60 puan toplarken Giresunspor ise 31 haftada 41 puan topladı. Peki Giresun Rize maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Nisan Pazar günü saat 18:00'da başlayacak mücadele beIN Sports MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Çaykur Rizespor, hata yapmak istemiyor

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında yarın sahasında Akın Çorap Giresunspor’u ağırlayacak Çaykur Rizespor’da kulüp futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, çok zor dönemlerden geçerek Süper Lig’in kapısına geldiklerini söyledi.

Yılmaz Zehiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi sonuçlar alarak bitime 3 hafta kala Süper Lig yarışında en yakın rakibinin 3 puan önünde avantaj yakaladıklarını belirtti.

Ligde yarın oynanacak Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçının sonucuna göre Süper Lig’e doğrudan yükselme şansları olduğunu vurgulayan Zehiroğlu, "Bizim için bir yıllık emeğimizin karşılığını alabileceğimiz hafta olabilir. Ancak rakiplerimizden çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Bizim tek hedefimiz kazanmak. Geçen sezon Süper Lig’e şanssız bir şekilde veda ettik. Çok zor dönemlerden geçerek Süper Lig’in kapısına geldik. Giresunspor maçı ile kapıyı sonuna kadar açmak istiyoruz." diye konuştu.



"İKİ KARDEŞ EKİBİN MÜCADELESİ OLACAK"

Zehiroğlu, Akın Çorap Giresunspor’un ligin ilk yarısının iyi ekiplerinden biri olduğuna değinerek, "İki kardeş Karadeniz takımının mücadelesi olacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 kaybetmiştik. Rakibimiz sezonun ilk yarısında yakaladığı çıkışı ikinci yarı sürdüremedi ama çok tecrübeli bir kadroya sahip. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca kendilerini iç saha ve deplasman maçlarında yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Zehiroğlu, "Maç saatine kadar biletlerin tamamına yakınının tükeneceğini düşünüyoruz. Bize yakışan da budur. Taraftarımız ile birlikte çok daha güzel günler göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.