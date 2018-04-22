Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Baltok Ümraniyespor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor, Balıkesir Baltok'a konuk oluyor. Liderlik yarışından kopmak istemeyen Ümraniyespor, Balıkesir deplasmanından 3 puan almanın peşinde. Balıkesir Baltok ise evinde saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. Balıkesir Baltok, oynadığı 31 maçta 45 puan toplarken, konuk ekip Ümraniyespor ise 31 haftada 57 puan topladı. Peki Balıkesir Ümraniye maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Balıkesir Baltok Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Nisan Pazar günü saat 18:00'da başlayacak mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de.

Play-Off için son kozunu oynayan Balıkesirspor, Ümraniye’yi ağırlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 45 puanla 10. sırada bulunan Balıkesirspor Baltok, Play-Off yolunda bugün son kozunu oynuyor. Giresunspor yenilgisiyle ağır yara alan Bal-Kes, 57 puanla Süper Lig'i kovalayan Ümraniyespor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelenin hakemi Antalya Bölgesi'nden Sarper Barış Saka. Kırmızı- beyazlı takımda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Balıkesirspor'un sahaya, Vukovic, Oğuzhan, Oğuz, Uğur, Bülent, Nizamettin, Furkan, Cumali, Abdulkadir, Otoo, Burak 11'iyle çıkması bekleniyor.

Bal-Kes, rakibiyle 4. kez karşılaşacak. Bundan önce oynanan 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 5 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.