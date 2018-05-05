Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Alanya Osmanlı maçı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Futbol severler ise Alanyaspor Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Alanya Osmanlı maçı skoru kaç kaç? gibi detayları araştırıyor.





OSMANLISPOR, ALANYA DEPLASMANINDA

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Payam Sadeghian ve Raheem Lawal karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünkü idmanda yer almayan Serdar Gürler ve Avdija Vrsajevic'in ise Aytemiz Alanyaspor karşısında sahada olması bekleniyor. Ligde 32. hafta maçları öncesi Osmanlıspor 32 puan averajla 16., Aytemiz Alanyaspor ise 35 puan ve averajla 13. basamakta bulunuyor. İki takım arasındaki karşılaşmadan çıkacak sonuç ligde alt sıralarda yer alan ekiplerin durumlarını da etkileyecek.





ALANYASPOR BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU TARAFTARLA BULUŞTU

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, taraftar grubu temsilcileriyle öğle yemeğinde biraraya geldi.



Başkan Çavuşoğlu, sezon boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Taraftar grubu temsilcilerinden kalan maçlarda takıma centilmence destek vermeye devam etmelerini isteyen Çavuşoğlu, "Ligde sadece 3 maçımız kaldı. Sezon boyunca olduğu gibi bu maçlarda da takımımıza bize yakışan şekilde destek verelim. Zaten Türkiye'nin en centilmen taraftarları arasında yer alıyorsunuz. Bu sezon hemen her maçta seyirci sayımız arttı. Osmanlıspor maçında da bu sayının artacağına yürekten inanıyorum" dedi.







Taraftar grubu temsilcileri de Çavuşoğlu'na davetinden dolayı teşekkür ederek, kalan maçlarda takıma tam destek veremeye devam edeceklerini söyledi.