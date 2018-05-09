Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi günü Malatyaspor önünde çok önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler Sinan Gümüş'te.

1 YIL SONRA 11'E DÖNÜYOR

Sarı kart cezalısı Sofiane Feghouli'nin yerine ilk 11'de forma giyecek olan genç yıldız büyük bir hasreti bitirecek. Son olarak 3 Haziran 2017'de oynanan Konyaspor maçında 11'de yer alan Sinan yaklaşık 1 yıl aradan sonra ligde 11'de olacak.

"İŞTE BEKLEDİĞİN FIRSAT"

Dünkü idmanda genç yıldızla bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim, "Çok çalıştın, kendini geliştirdin. İşte sana beklediğin fırsat. Beni ve sana inanan milyonlarca Galatasaraylı'yı mahcup etme. Sana çok güveniyorum" ifadesini kullandı.