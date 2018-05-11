Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Ümraniyespor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in play-off yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Erzurumspor'a konuk oluyor. Erzurumspor, evinde saha avantajını kullanarak galibiyet peşinde. Ümraniyespor ise deplasmanda avantaj kapmanın hesabını yapıyor. Ümraniyespor ligi 59 puanla 4. sırada tamamlarken, Erzurumspor ise 53 puanla 5. sırada tamamladı. Peki Erzurum Ümraniye maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor bu akşam saat 19.00'da hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakada Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında sezon içinde Erzurum'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmış, Ümraniyespor İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 1. Lig play-off maçlarında kullanılacak. Play-off maçlarının tamamında VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Bunun için karşılaşmalar öncesinde statü değişikliği de yapıldı.