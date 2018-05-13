Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

West Ham Everton maçı şifresiz canlı izle ve West Ham United Everton maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde yer alıyor. Premier Lig'in son haftasında Beşiktaş'tan rekor bir ücretle transfer olan Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, West Ham United deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler ise West Ham United Everton maçı şifresiz canlı anlatımı ve West Ham Everton maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. West Ham United, ligde oynadığo 37 maçın ardından 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak; 39 puanla 15. sırada bulunuyor. Everton ise 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek; 49 puanla 8. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran West Ham, Everton karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Cenk Tosun'lu Everton ise West Ham deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Peki West Ham United Everton maçı canlı skor kaç kaç? İşte West Ham United Everton maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

West Ham Everton maçı detayları

İngiltere Premier Lig maçında West Ham United ile Everton, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi West Ham United 39 puanla 15. sırada, Everton 49 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi West Ham United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Everton, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Maçın iddaa kodu 463. İddaa'da West Ham United kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Everton kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak. West Ham United son haftadaki Burnley müsabasında 1-2 kazandı. Everton ise Arsenal maçında 3-1 yenildi. West Ham United, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 25 gol yedi. Everton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Everton, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.

Tosun Paşa hem Everton'a, hem Beşiktaş'a kazandırdı



Premier Lig'in 36. haftasında Everton, deplasmanda Huddersfield Town'ı 2-0 mağlup etmişti. Maça ilk 11'de çıkan temsilcimiz Cenk Tosun, 39. dakikada şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Milli yıldız böylece, Premier Lig'deki gol sayısını da 5 yükseltti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 77'de Gueye'den geldi. Bu sonuçla Everton 48 puana yükselirken, Huddersfield 35 puanda kaldı.

Beşiktaş'a 500 bin Euro bonus

Everton'da gollerine devam eden Cenk Tosun, bir yandan da eski takımı Beşiktaş'a da para kazandırmaya devam etti. Devre arasında Everton'a transfer olan milli golcü, Huddersfield maçında 10. kez ilk 11'de forma giydi. Beşiktaş böylece, Cenk Tosun'un sözleşmesindeki özel madde gereği Everton'dan 500 bin Euro bonus kazandı.

Sürpriz iddia: "ABD'ye transfer oluyor"



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Wayne Rooney'nin kariyerini ABD'de sürdüreceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberde, teknik direktör Sam Allardyce ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Haberde, DC United'ın bonservis için 12 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi. Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında Manchester United forması giydikten sonra eski takımına geri dönmüştü. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı. İngiliz basınında yer alan haberde, teknik direktör Sam Allardyce ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Haberde, DC United'ın bonservis için 12 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi. Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında Manchester United forması giydikten sonra eski takımına geri dönmüştü. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.