Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor Erzurumspor maçı şifresiz canlı izle ve Ümraniye Erzurum maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz burada. Süper Lig'e yükselme adına play-off yarı final rövanş maçında Ümraniyespor, Erzurumspor ile karşılaşıyor. Ümraniyespor Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatımı ve Ümraniye Erzurum maçı canlı skor kaç kaç? gibi detaylar burada yer alıyor. Erzurum'daki ilk maçta Erzurumspor, Ümraniyespor karşısında 4-3 gelerek avantajlı bir skor elde etmişti. Bu avantajlı skoru koruman isteyen Erzurum, deplasmanda oynayacağı maçta finale yükselmek için mücadele edecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Ümraniyespor ise Erzurum karşısında gol veya goller bularak final şansını zorlamak istiyor. Ümraniyespor Erzurumspor maçı şifresiz canlı anlatımı, maç skor ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor...

Ümraniyespor Erzurumspor maçı için tıklayın

ÜMRANİYESPOR FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-3 mağlup olan Ümraniyespor, yarın sahasında ağırlayacağı rakibi karşısında saha avantajını da kullanarak final biletini almak istiyor. Profesyonel lig macerasına 2011-2012 sezonunda başlayan Ümraniyespor, 2013-2014'te TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. Geçen her sene üzerine koyarak devam eden İstanbul ekibi, 2015-2016'da ise Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye başladı. Son iki sezondur ligin etkili takımlarından biri olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, bu sene de uzun süre ilk ikide yer almasına rağmen son haftalarda elde ettiği olumsuz sonuçlar nedeniyle ligi 4. sırada tamamladı.

Play-off turunda BB Erzurumspor'un rakibi olan Ümraniye, deplasmandaki ilk maçta 4-3 mağlup oldu. Yarın saat 16.00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında Erzurum temsilcisi karşısında saha avantajıyla birlikte etkili bir oyun sergilemenin hesaplarını yapan Ümraniyespor, Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde geçirdiği güzel bir sezonu final oynayarak taçlandırmak istiyor.

PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak yarı final play-off rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off karşılaşmalarında yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İlk maçı deplasmanda 4-3 kaybeden Ümraniyespor'un, saat 16.00'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.





Sahasında Gazişehir Gaziantep'e son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Boluspor'un saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda final biletini almak için rakibiyle oynayacağı müsabakada ise Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak.



YARI FİNALDE ''VAR'' VAR

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

16.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Ümit Öztürk

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.