Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Bursaspor maçı canlı skor kaç kaç ve Gençlerbirliği Bursa maçı şifresiz canlı anlatım izle detayları burada. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği, Bursaspor'u konuk ediyor. Futbol severler ise Gençlerbirliği Bursaspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Süper Lig'in adının İlhan Cavcav Sezonu olduğu dönemde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak 30 puanla 17 sırada bulunan ve 29 yılın ardından ligden düşen Gençlerbirliği, kötü anılacak bir sezon geçirdi. Bursaspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 39 puanla 11. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Gençlerbirliği, güçlü rakibi Bursaspor'u devirerek lige 3 puanla veda etmek istiyor. Bursaspor ise Gençlerbirliği karşısında galip gelerek sezonu iyi bitirmek istiyor. Gençlerbirliği Bursa maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde Sezai Yıldırım'a anlamlı görev

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği, yıkılma kararı alınan Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçına Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Sezai Yıldırım yönetiminde çıkacak.

Sezonun bitmesine bir hafta kala yolların ayrıldığı teknik direktör Ümit Özat'ın yerine kırmızı-siyahlı takımı, Bursaspor ile oynanacak sezonun son maçına hazırlayan Sezai Yıldırım, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği'nin 100 yıllık büyük bir camia olduğunu belirten Yıldırım, "Biz büyük zorlukların ve güçlüklerin altından çok rahat çıkabilecek bir camiayız. Türkiye'de herkes tarafından, her yönüyle, yönetim olsun, altyapısı olsun büyük takdir gören bir camiayız. Böyle bir şanssızlığı rahmetli başkanımızın isminin verildiği sezonda yaşamamız bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Türkiye'de gittikleri yerlerdeki insanların neredeyse hepsinin kırmızı-siyahlı takımın düşmesini istemediklerini dile getiren Yıldırım, "Ama kader bu ve biz de bunu yaşadık." dedi.

- "Hak ettiğimiz yere ulaşacağız"

Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında bin 500 oyuncusunun bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Sabah 9, akşam hangi saat olursa olsun işimizin başındayız. Bu güzel ortamda, bu güzel camiada her türlü hizmete hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yıkılmadan önceki son maça çıkacaklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize bu görev verildi ve biz her zaman için göreve hazırız. Son maçımızı en iyi şekilde bitirelim, yüzümüzün akıyla, hiç olmazsa kimliğimizi ve kişiliğimizi yansıtarak sonuçlandıralım istiyoruz. Biz Gençlerbirliği camiası olarak daha çok şeyler gerçekleştireceğiz. Gençlerbirliğimizi gelecek sene hak ettiği yere ulaştırmak için alnımızın akıyla hizmet vereceğiz. Ümidimizi yitirmiş değiliz. Aynı hızla ve azimle altyapıdan oyuncularımızı yetiştirerek hak ettiğimiz yere ulaşacağız."

BURSASPOR SEZONU ANKARA'DA KAPIYOR

Bursaspor sezonun son maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Pablo Martin Batalla ise son maçına çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sezonun son maçına Ankara'da Gençlerbirliği karşısında çıkıyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Her iki takımın da iddiası bulunmazken Bursaspor cephesi bu mücadelede genç oyuncularına şans verecek. Teknik direktör Mustafa Er, ligde bu sezon çok fazla şans bulamayan futbolcularına deneyim kazandırmak isterken, aynı zamanda Pablo Martin Batalla da sahada olacak. Son maçına çıkacak olan Arjantinli yıldız, böylelikle Bursaspor kariyerine 250'nci maçında veda edecek.

İki takım yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig'de 70'inci kez kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerin 26'sını kazanan Bursaspor, 21 karşılaşmayı kaybederken 22 maç da berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadele de 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Rakibine son 4 maçta 3 kez kaybeden Bursaspor, bundan önceki son 19 karşılaşmada aynı mağlubiyet sayısı almıştı.

Bu sezon Bursaspor formasıyla ilk 11 başladığı ilk 9 maçta 2 asist yapan Yusuf Erdoğan, son 4 karşılaşmada ise takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Böylelikle oldukça formda bir görüntü çizen genç oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da takımının en büyük silahlarından biri olacak.



