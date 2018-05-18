Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Osmanlıspor maçı canlı skor kaç kaç ve Akhisar Osmanlı maçı şifresiz canlı anlatım izle detayları burada. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Akhisarspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Futbol severler ise Akhisarspor Osmanlıspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Önce Galatasaray'ı, ardından da Fenerbahçe'yi geçerek bu sezon Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Akhisar, oynadığı 33 maçn ardından 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 39 puanla 12. sırada yer alıyor. Başkent ekibi Osmanlıspor ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde ederek 33 puanla 16. sırda Karabük ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e veda eden 3. takım oldu. Akhisar Osmanlı maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Akhisarspor, ligi Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak

Geçen hafta Kayserispor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın sezonun son maçında Osmanlıspor'u konuk edecek. Ligde 33. haftada deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son haftaya averajla 12. sırada girdi. Deplasmandan aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantileyen yeşil-siyahlı ekip, sezonu, ligden düşmesi kesinleşen Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak. Teleset Mobilya Akhisarspor, son 5 iç saha maçından sadece 1 puan alabildi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı kart cezalıları Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Milan Lukac yarın forma giyemeyecek.

- İç sahada Osmanlıspor'a karşı galibiyeti yok

Rakibiyle Süper Lig'de 6. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha önceki 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 7 gol atan Ege temsilcisi kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, iç sahadaki 2 müsabakada ise rakibini mağlup edemedi, birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.