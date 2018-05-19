Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç ve Başakşehir Kasımpaşa maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşacaksınız. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Kasımpaşa ile kendi evinde karşılaşıyor. Futbol severler ise Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izle ve Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Başakşehir, ligde oynadığı 33 maçın ardından 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2. sıradaki Fenerbahçe ile aynı puanda 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde ederek; 46 puanla 8. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın Göztepe'de kaybetmesi durumunda Fenerbahçe maçının sonucuna göre şampiyonluk şansı devam eden Başakşehir, saha ve seyirci avantajını kullanarak; Kasımpaşa karşısında 3 puana ulaşmak istiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibi Başakşehir'e kendi evinde şoku yaşatmak istiyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç? İşte Başakşehir Kasımpaşa maçı şifresiz canlı anlatımı...

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Ligde 69 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, son haftaya, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Son haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 69 puan ve averajla 2. sırada bulunduğu ligde, 3'lü averaj olması durumunda da Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak.

- Arda ve Mossoro yok

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper final

2017-18 sezonunda perde kapanıyor. İpi en önde göğüsleyecek takımı belki de fotofiniş belirleyecek. Galatasaray’a 1 puan bile şampiyonluk için yeterli olacak, Fenerbahçe ve Başakşehir ise fırsat kolluyor. Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonu tarihte eşine az rastlanır bir yarışa ve heyecana sahne oldu. Haftalardır devam eden zirvede köşe kapma yarışında artık sona gelindi. Son haftaya şampiyonluk umudunu taşıyan 3, Şampiyonlar Ligi umudunu taşıyan 4 takım geldi. Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı yok. Ancak ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne kalabilme umudu var. Lider Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için Göztepe deplasmanında 1 puan alması yeterli olacak. Galatasaray’ın yenilmesi hâlinde ise şampiyonu âdeta fotofiniş belirleyecek. Bu durumda Fenerbahçe ve Başakşehir’in alacağı sonuçlara göre ikili, ya da üçlü averaj hesapları devreye girecek.

Şampiyon Galatasaray: Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1 puan alması hâlinde 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayacak ve 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyon Fenerbahçe: A. Konyaspor galibiyeti şart. Ayrıca G.Saray’ın, Göztepe’ye yenilmesi, Başakşehir’in de Kasımpaşa’ya puan kaybetmesi gerekiyor. Üç takım aynı puanda buluşursa üçlü averaj Başakşehir’e yarıyor.

Şampiyon Başakşehir: G.Saray’ın Göztepe’ye yenilmesi durumunda, Kasımpaşa galibiyeti ikili averajda G.Saray’a üstünlüğü bulunan Başakşehir’i şampiyon yapıyor.

Koita 3 yıl daha Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 27 yaşındaki Fransız forveti Bangaly-Fode Koita'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı. Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita, Kemerburgaz Tesisleri'nde, Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı. Koita, 2016-2017 sezonu başında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.