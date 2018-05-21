Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray dün taraftarıyla birlikte mutlu sonu doyasıya kutladı. Kulübün kuruluş yılı olan 19.05 itibariyle başlayan kutlamalarda Türk Telekom Stadyumu’na yaklaşık 35 bin taraftar akın etti. Tribünlerden yakılan meşalelerle göz gözü görmezken, çalınan marşlara tribünler eşlik etti. Saha ortasına kurulan dev ekranlı platforma ilk çıkan isim Gripin oldu. “Sensiz Olmaz Galatasaray” şarkısını seslendiren grup taraftarı coşturdu. Ardından Berkay ve Suat Ateşdağlı sahne aldı. Gecenin sürprizi Aleyna Tilki de sahneye çıkan isimlerden biri oldu. Meşhur, “Sen Olsan Bari” şarkısını söyleyen Tilki coşkuyu tavan yaptırdı.



Mekânın sahibi geliyor

Sonrasında G.Saraylı futbolcular birer birer anons edilerek platforma geldi. Birçok oyuncu çocuklarıyla sahneye çıkarken tribünlerde coşku daha da arttı. Fatih Terim’in anons edilmesi ise olay oldu. ‘Mekânın sahibi’ olarak anons edilen Terim, kızları Merve ve Buse'nin yanı sıra torunlarıyla sahne aldı. Tecrübeli teknik adamın sahneye çıktığı sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması ise dikkatlerden kaçmadı.



Cengiz’e büyük alkış

Teknik ekibin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak sahneye davet edilirken, son olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in ismi anons edildi. Cengiz platforma yürürken, sarı-kırmızılı taraftarlar, Cengiz’e alkışlarla destek verdi, uzun süre tezahüratta bulundu. Sahne üstünde coşku her geçen dakika artarken sıra şampiyonluk kupasının verilmesine geldi. TFF Başkanvekili Ali Dürüst’ün verdiği kupa kaptanlar Selçuk İnan, Muslera ve Hakan Balta’nın ellerinde yükseldi. Statta büyük coşku yaşanırken futbolcular daha sonra kupayla birlikte şampiyonluk turu attı.

Terim bizim Wenger’imiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi Kalamış Tesislerinde listesini tanıttı. Şampiyonluğun bütün camiayı çok mutlu ettiğini söyleyen Cengiz, “Bana sorsanız ‘Başkanlık mı, şampiyonluk mu’ diye, şampiyonluğu seçerim. Çünkü ben bir taraftarım. İçimdeki fırtınaları size anlatamam. Bizimki tamamen gönül işi” dedi. Fatih Terim’e methiyeler düzen Cengiz, “O bizde Arsenal’deki Arsene Wenger gibi, Manchester United’daki Alex Ferguson gibi. Sadece teknik direktör değil. Ben aday olduğumda Terim’le çalışacağımı söyledim. Badou N’Diaye konusunda hoca ne derse o olur” dedi.

Kupalara devam

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “21. şampiyonluk olması, benim 7. şampiyonluğum olması bunlar hep bir yana ama sonunda emeklerinizin karşılığını alıyorsanız çok mutlu ve gururlu oluyorsunuz. Ben bunu yaşıyorum. Eskiden olduğu gibi umarım kupaları dizmeye devam ederiz” derken, Şampiyonlar Ligi’nin resmi twitter hesabını etiketleyerek attığı, “Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?” paylaşımı için de, “Attığım tweet bir mesajdı. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyorduk. Buralarda biz zaten vardık. Daha da önemlisi Galatasaray’a bir mesaj. Tamam Türkiye Ligi çok önem arz ediyor ama Avrupa bizim için daha önde” sözlerini kullandı.

G.Saraylı futbolcular da birbirinden çarpıcı mesajlar verdi:

Yuto Nagatomo: Duygularımı tarif edemiyorum. Bu duyguları hayatımda hiç yaşamadım. O yüzden çok mutluyum. Kesinlikle çocuğum bana uğur getirdi. Onunla birlikte kupa ve şampiyonluk geldi...

Eren Derdiyok: Gururu yaşıyoruz. Dışarı çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Hedefimize ulaştık. Çok şükür başardık. İçeride taraftarlarımızla birlikte mutluluğu paylaşacağız. İnanılmaz. Galatasaray’ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Geri dönüyoruz...

Serdar Aziz: Çok mutluyuz. Bugün heyecanlıyız. Oğlum Yaman Ali’yi de şampiyonluk kutlamalarına getirdim. İlerisi için bir anı olacak. Onunla birlikte hayatım da değişmiş oldu. Şampiyonluk da geldi. İnşallah ileride anısını da yaşayacağız. İnşallah kupalar almaya devam ederiz...

Yasin Öztekin: Tabii ki şampiyon olmak güzel bir duygu. Çok mutluyum. Fatih Hoca ile felsefemiz değişti. Hocamızın kaç kupası var bilmiyorum ama bir baba gibi. İnşallah uzun zamanlar görevde kalır ve her sene şampiyon oluruz. Gomis’e de teşekkür ediyoruz.

Terim’e 500 bin avro

Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra 1,5 yıllığına Galatasaray’ın başına gelen Fatih Terim, şampiyonlukla birlikte 500 bin avroluk prim kazandı. Terim’in sözleşmesinde sembolik olarak aylık 1.905 TL alacağı yer almış, şampiyonluk primi olarak da 500 bin avro kazanacağı belirtilmişti.



Melo yine Fener’e sataştı

Bir dönem Galatasaray’da forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 21. şampiyonluğun ardından yine Fenerbahçe’ye sataştı. Melo sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Ağla Fener ağla. Her zaman her yerde şampiyon Cimbom” ifadelerine yer verdi.



Metin Oktay parçalısı

Galatasaray’ın önümüzdeki sezon giyeceği iç saha forması tanıtıldı. Metin Oktay’ın futbolculuğa veda edişinin 50. yılı olmasının yeni dizaynın en önemli esin kaynaklarından biri olduğu belirtildi.



G.Saray’a âşığım

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Maicon’un eşi Ursula Roque, “Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum. Galatasaray’a âşığım, Galatasaray taraftarına âşığım” açıklaması yaptı.

En önemlisi bu

G.Saray Kaptanı Selçuk İnan, “Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Takımımızın geleceği adına önemli bir şampiyonluktu. Belki de en önemlisiydi” derken, “Çok mutluyuz ve gururluyuz. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Fatih Hoca hepimize bir baba gibi davranıyor, bu kadar sevgi ve saygı görmesinin nedeni bu. O kadar tecrübeli ki bütün oyunculara tek tek nasıl yaklaşacağını iyi biliyor. Herkesi iyi analiz ediyor. Onun da büyük emeğiyle şampiyonluğu hak ettik, teşekkür ediyoruz” açıklaması yaptı.

Hak ettik mi? Ettik...

Sezon içerisinde Fatih Terim’in dönem dönem sarf ettiği sözler derlenip kutlama gecesine damgasını vurdu. Hocanın kendi sesinden konuşmaları stat hoparlöründen verilirken sarı-kırmızılı taraftarlar da Türk Telekom’u bu sözlerden oluşturdukları pankartlarla süsledi. İşte o mesajlar: ‘Sonuna kadar hak ettik mi? ettik...’, ‘Ruhumuzu sahaya koyduk mu? Koyduk...’, ‘Futbolun hakkını verdik mi? Verdik...’, ‘Daha fazla atabilir miydik? Atabilirdik...’

Albayrak serumla

Kutlama serum tedavisi sonrası gelen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, “Önemli olan şampiyonluk. Bu şampiyonlukta başta Fatih Terim ve futbolcular olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.



Kupa vermek güzel duygu

Kupayı veren Federasyon Başkanvekili Ali Dürüst, “Kupa vermek de almak kadar güzel. Şampiyonluk yarışı son maça kadar sürdü. Amacımız bunu sağlayıp futbolun değerini yükseltmekti. bir takım şampiyon olacaktı, bu sene G.Saray oldu” dedi.



Penbe: Terim’in katkısı büyük

G.Saray’ın efsane futbolcusu Ergün Penbe, “Kadro kalitesi yetmiyor, bu süreçte psikolojik etkenler, takımdaşlık ve takım oyununu sahaya iyi yansıtmak var. Bunu en iyi yansıtan Galatasaray’dı ve şampiyon oldu. Bunda en büyük etken bence Fatih Hoca’ydı” dedi.



Aziz Başkan bizi bırakma

G.Saray taraftarları kutlamada Aziz Yıldırım’a takılmayı ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı tribünler sık sık, “Taraftarız biz, çekeriz cefa, Aziz Başkan bizi bırakma” tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar daha önceki sezonlarda da Yıldırım’la ilgili pankartlar açmıştı.