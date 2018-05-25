Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larında Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors ile seyircisi önünde oynadığı Batı Konferansı finali 5. maçını 98-94 kazandı.

Ev sahibi ekipte, Eric Gordon 24, Chris Paul 20, James Harden 19 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Clint Capela 12 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Konuk takımda ise Kevin Durant'ın 29, Klay Thompson'ın 23, Stephen Curry'nin 22 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı. 12 sayı, 15 ribaunt ile mücadeleyi tamamlayan Draymond Green, "double double" yapan bir diğer isim oldu.

Serinin 6. maçı, 27 Mayıs Pazar günü Warriors'ın sahasında oynanacak.