Fenerbahçe'de Başkan kim oldu? Aziz Yıldırım mı başkan oldu yoksa Ali Koç mu? Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinden itibaren yeni başkanını seçmek için kongreye gitti. Günlerdir tartışmaların eşiğinde geçen tarihî kongrenin sonuçları belli oluyor. Sarı-lacivertli camia yeni başkanı için gittiği kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için birbirleriyle yarıştı. Fenerbahçe'nin başkanı yarın yapılacak seçimlerin ardından belli olacak. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde yarışan iki adayın da yönetim kurulu listeleri ibra edildi. Başkanlık için, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı kongrede sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en zorlu ve en anlamlı seçim olacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE'DE RENK SEÇİMİ YAPILDI

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan kongrede renk seçimi yapıldı. Lacivert renk Divan Kurulu Başkanlığı tarafından alınırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz renkle seçime girecek.

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ

Fenerabahçemizin bütünlüğünü, geçmişini, yarınını tehdit eden yaralardan bahsediyorum. Taraftarımızın neden tepkili olduğunu, sokaktaki Fenerabahçelinin neden kan ağlarığını küstüğünü, kombineleri bıraktığını, bazılarının maç. seyredemez hale geldiğini anlayacağımızı düşünüyorum. Hiçbir ses Fenerabahçe'den büyük değil demiştiniz. Siz de Fenerabahçe'den büyük değilsiniz, siz de bunu unuttunuz. Her başarının, her hikayenin, dayanışmanın an faktörü olan insandan bahsedeceğim. Fenerbahçe tarihi bir bütündür. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı anlayınca, yapılan yüz milyonlarca yatırıma rağmen neden evdeki hesapların çarşıya uymadığını anlayacağınızı ümit ediyorum. Siz kendi yorumlarınıza, ilişki ve kararlarınıza rağmen işinize gelmeyen bölümleri yok saydınız. Her başarıyı sahiplendiğiniz, her başarısızlığı başkalarına faturaladınız. Bu sene de kaçan şampiyonluktan ben dahil herkesi sorumlu tuttunuz. Hem bugün hem genelde içinde bulunduğunuz durum hakkında neden özeleştiri yapmadığınızı, pişman olmadığınızı bugün çok daha iyi anlıyorum. Revivoları, Rüştüler, Van Hooijdonkları kendi televizyonumuzda göremiyoruz. Bu isimler silinmiş gibi adeta.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi: Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan.

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un listesi: Semiz Özsoy, Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaş Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çalhan Kızılhan

ÖĞRENCİ VELİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe kongresi beklendiği üzere gergin başladı. Hemen yan binadaki LGS sınavına giren öğrencilerin velileri ise kongre üyelerine tepki gösterdi.

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.

Kongresde İlhan Ekşioğlu ile Zeki İzci arasında tartışma

Fenerbahçe Kongresinde Zeki İzci'nin "Yıldırım'a torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" sözleri üzerine İlhan Ekşioğlu çok sert tepki gösterdi.







Fenerbahçe kongresinde tansiyon yükseldi! Sarı lacivertli kulübün kongre üyelerinden Zeki İzci, Aziz Yıldırım'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zeki İzci'nin eleştirileri sonrası Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan yöneticiler ve tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri çok sert tepki gösterdi.

"TORUNLARIYLA GÜZEL EMEKLİLİK DİLİYORUM

Zeki İnci'nin, "Aziz Yıldırım'a bundan sonraki hayatında torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" sözlerinden sonra ortalık karıştı. Divan Başkanı Vefa Küçük bu noktada devreye girerek üyeleri sert bir şekilde uyardı. Vefa Küçük, Zeki İzci'nin üzerine yürüyen üyelere sakin olmaları yönünde sert bir çağrı yaptı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle Zeki İzci kürsüden uzaklaştırıldı.

HALUK BURCUOĞLU YUHALANDI

Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı. Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.

Son olarak 28 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda yan yana bulunan Yıldırım ve Koç, 35 gün sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ismin de yine sert eleştirilerde bulunması beklenirken, Türkiye'nin gözü Kadıköy'de olacak.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu kürsüde konuşma yaptı ve kongrenin camiaya hayırlı olmasını diledi. Mosturoğlu'nun konuşmasınadn sonra kürsüye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük çıktı. Küçük "Bugün hem Fenerbahçe hem de Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Başkan adaylarımız, ilk defa stadyumumuzda üyelere hitap edecek, projelerini anlatacak." ifadelerini kullanırken başkan adaylarının konuşmalarında süre sınırlaması olmadığını, diledikleri kadar konuşabileceklerini, ancak sataşmaların olması durumunda, buna müdahale edeceğini hatırlattı.

Küçük, konuşmasının ardından hazirunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ASBAŞKAN ŞEKİP MOSTUROĞLU, FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, faaliyet raporunu açıkladı. Mosturoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şampiyonlar Ligi'nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı'nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi'nden yetişecek futbolcularımız A Takımda yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek."

"Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır."

"3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır."

Fenerbahçe'nin son yıl gelirinin 148 milyon TL, giderinin ise 397 milyon TL olduğu açıklandı.

ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre alanına girişinde tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçe'de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM, ÜLKER STADI'NA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.

SANDIK SAYISI 38

Rekor katılımın beklendiği ve kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek olan genel kurulda, aidatını yatıran 26 bin 2 üye oy kullanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, adayların son konuşmalarını yapmasının ardından söz almak isteyen üyeler de kürsüye çıkıp açıklamalarda bulunacak. Yarın ise üyeler sandığa gidecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

ÜYELER BUNLARA DİKKAT ETMELİ!

Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde gerçekleşecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak olan kongre üyeleri, her genel kurulda olduğu gibi kulüp üyelik kimliği ya da resmi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi) giriş sırasında ibraz ederek Genel Kurul Toplantısı'nı stattan takip edebilecekler.



Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bugün katılım sağlayamayacak üyeler, herhangi bir hak kaybına uğramadan yarın oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaraları kendilerine bildirildi.

Buna göre Genel Kurul üyeler, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile bugün ve yarın toplantı bitimine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekleri gibi yarın da 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile 38 sandıkta oylarını kullanabilecekler.

Kongrede bugün genel görüşmeler yarın ise başkan, yönetim kurulu ve kurulların seçimi yapılacak.

Bedensel Engelli ve Gazi üyeler, müsabakalarda olduğu gibi Bedensel Engelli ve Gazi kapısından refakatçileriyle birlikte girişlerini gerçekleştirecek.

Stadın Fenerium Tribünü arkasında bulunan Recep Peker Caddesi; sezon içerisindeki müsabakalarda olduğu gibi, Yoğurtçu Parkı'ndan Kenan Evren Lisesi'ne kadar trafiğe kapatılacak ve güvenlik önlemleri alınacak. Genel Kurul'a katılım gösterecek olan üyeler araçlarını, stat otoparklarının kapalı olması sebebiyle civarda bulunan otopark veya uygun alanlara park edebilecekler.

Genel Kurul alanına, taşıma belgesi olsa dahi silah, keskin-delici, yaralayıcı alet veya patlayıcı madde gibi nesneler kesinlikle alınmayacak.