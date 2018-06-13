Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Tofaş maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off finali 5. maçında Tofaş, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Seride 3-1 önde olan Fenerbahçe, bugün kazanması durumunda üst üste 3., toplamda 9. kez şampiyon olacak. Tofaş ise deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek seriye geri dönmenin hesabını yapıyor. Peki FB Doğuş Tofaş maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Tofaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de...

16 yıl ara verdiler

Ligde son 2 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli ekip, Tofaş’a üstünlük sağlaması halinde üst üste 3’üncü, toplamda ise 9’uncu şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe Doğuş, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez üst üste 3 şampiyonluk yaşayacak. İlk şampiyonluğunu 1990- 1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı.Ardından 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarılacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında bu hasretine son verdi.

Obra ile 3 şampiyonluk

Obradoviç göreve geldikten bu yana 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Kanarya, sadece 2014-15 sezonunda yarı finalde Pınar Karşıyaka’ya yenilip elenmişti. Pınar Karşıyaka o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Bugün galip gelinirse, Obradoviç 5 sezonda 4. kez şampiyon olmuş olacak.