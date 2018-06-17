Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Meksika maçı canlı skor kaç kaç ve Almanya Meksika maçı TRT 1 şifresiz canlı izle gibi merak ettikleriniz burada. Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Almanya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Almanya Meksika maçı canlı skor kaç kaç ve Almanya Meksika maçı TRT 1 şifresiz canlı izle gibi detayları araştırıyor. İsveç, Güney Kore, Meksika ve Almanya'nın yer aldığı F Grubu'nda ilk maçlar başlıyor. Turnuvanın favorisi olarak görülen son şampiyon Almanya, Meksika ile ilk maçına çıkıyor. Her maça final havasında çıkan ''Panzerler'' Meksika karşısında gol veya goller bularak turnuvaya 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. Meksika ise güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Almanya Meksika maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Ancak maçın canlı anlatımı ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Almanya Meksika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Günün ikinci maçında, F Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, turnuvanın son şampiyonu Almanya sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'na oynanacak mücadelede saat 18.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Almanya favoriler arasında

Son şampiyon Almanya hazırlık maçlarında güçlü bir görüntü çizemedi yine de en büyük favoriler arasında. Panzerlerde bu maç öncesi Mesut Özil'in sakatlığı bulunuyor. Ancak makine düzenindeki Almanya, Meksika önünde 3 puan bekliyor.

''Panzerler''in Meksika'ya karşı ezici üstünlüğü bulunuyor

Almanya ile Meksika 11 kez karşı karşıya geldiler. Panzerlerin rakibine karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Almanya 5 kez kazandı, 1 defa yenildi. 5 maç berabere bitti. Gollerde de 24-10 üstün.

ALMANYA'NIN DÜNYA KUPALARI GEÇMİŞİ ŞÖYLE:

1934 - 3'üncü

1938 - İlk tur

1954 - Şampiyon

1958 - 4'üncü

1962 - Çeyrek final

1966 - 2'nci

1970 - 3'üncü

1974 - Şampiyon

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - 2'nci

1986 - 2'nci

1990 - Şampiyon

1994 - Çeyrek final

1998 - Çeyrek final

2002 - 2'nci

2006 - 3'üncü

2010 - 3'üncü

2014 - Şampiyon

Meksika yıldızlarına güveniyor

CONCACAF elemelerinde bileti cebine koyan ilk takım olan Meksika önemli isimlere sahip olsa da grup performansı merak ediliyor. Almanya'nın ardından ikincilik mücadelesi vermesi beklenen ekiplerden olan Meksika'da özellikle Vela, Dos Santos, Chicharito, Herrera gibi isimlerin performansı belirleyici olacak.

Almanya Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

Kaleciler: Guillermo Ochoa (Standard Liege), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul)

Defans: Diego Reyes (FC Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Hector Moreno (Real Sociedad), Oswaldo Alanis (Getafe), Nestor Araujo (Santos Laguna), Miguel Layun (Sevilla), Jesus Gallardo (Pumas), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (America)

Orta Saha: Hector Herrera (Porto), Andres Guardado (Real Betis), Rafa Marquez (Atlas), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Jesus Molina (Monterrey), Erick Gutierrez (Pachuca), Giovani dos Santos (LA Galaxy)

Forvet: Javier Aquino (Tigres), Jesus "Tecatito" Corona (Porto), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Javier Hernandez (West Ham United), Carlos Vela (LAFC), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Jurgen Damm (Tigres)



