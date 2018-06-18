Belçika Panama maçı canlı skor kaç kaç ve Belçika Panama maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki bu haberde. Dünya Kupası grup maçlarında Belçika ile Panama karşı karşıya geliyor. Belçika Panama maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ve Belçika Panama maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada yer alıyor. Belçika, Panama, Tunus ve İngiltere'nin yarıştığı G Grubu'nda ilk maçlar bugün başlıyor. Belçika, Panama karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Panama ise güçlü rakibi karşısında gol veya goller bularak turnuvaya galibiyetla başlamanın hesabını yapıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Belçika Panama maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Dünya Kupasında ilklerin maçı

Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Panama karşı karşıya gelecek. G Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika sahaya çıkacak. Soçi'deki Fisht Stadı'na oynanacak mücadelede Belçika ile Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkacak Panama karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00.

Belçika 13. Dünya Kupası’nda

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika, 13. kez Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Turnuva tarihindeki en büyük başarısı yarı final olan Belçika, Dünya Kupası’nda bugüne kadar 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi alan Belçika, 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü. Belçika’nın, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1998 ile 2002’deki turnuvalarda forma giyen ve 5 gol atan Marc Wilmots.

Panama 55. sırada

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası’na ilk kez katılan Panama, dünya sıralamasında 55. basamakta bulunuyor. 2014’te milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı. Jamaika, Kosta Rika, Haiti’nin bulunduğu B Grubu’nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3’üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nın yolunu tuttu.

Belçika’nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

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1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

- Kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)