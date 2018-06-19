Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Senegal maçı skoru kaç kaç ve Polonya Senegal maçı TRT 1 canlı izle linki tarzında aramalarınızın cevabı burada. Dünya Kupasında Polonya ile Senegal karşılaşırken; futbol severler Polonya Senegal maçı canlı skor kaç kaç, Polonya Senegal maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linkini merak ediyor. Turnuvada Polonya, Senegal, Kolombiya ve Japonya'nın bulunduğu H Grubu'nda ilk maçlar bugün noktalanıyor. Gündüz Kolombiya ile Japonya, saat karşı karşıya gelirken; akşam saat 18:00'de ise Polonya ile Senegal karşı karşıya geliyor... Polonya, Senegal karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Senegal ise zorlu rakibi Polonya'yı devirerek turnuvaya 3 puanla başlamak istiyor. Polonya Senegal maçı canlı skoru, maçın şifresiz canlı anlatımı ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor...

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Polonya - Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

H Grubu’nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya-Senegal mücadelesi başkent Moskova’daki Spartak Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Polonya 12 yıl sonra yeniden

Son iki Dünya Kupası’na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösterecek. Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, 31 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı. Polonya, FIFA dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Avrupa ekibi, Dünya Kupası öncesinde 8. basamakta bulunuyor.

Senegal 2. Dünya Kupası’nda

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Japonya ve Güney Kore’nin 2002’de ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti. 16 yıl sonra yeniden bu başarıyı yaklayan Senegal, kupa tarihinde 5 maça çıktı. İki galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini

Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002’de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız’ın uzatma dakikalarında attığı ’Altın gol’ ile kazanmıştı. Kupada oynadığı 5 maçta 7 gol atan Senegal kalesinde ise 6 gol gördü. Afrika ekibi, FIFA Dünya sıralamasında ise 27. sırada bulunuyor.

Polonya Dünya Kupası aday kadrosu

Kaleci: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Orta saha: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

Senegal Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Khadim Ndiaye (Horoya), Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Torino)

Savunma: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wague (Eupen), Saliou Ciss (Angers), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Lamine Gassama (Alanyaspor), Salif Sane (Hannover 96)

Orta saha: Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N’Doye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Monaco), Ismaila Sarr (Rennes), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konate (Amiens), Mame Biram Diouf (Stoke City), Mbaye Niang (Milan), Moussa Sow (Al Ahli Dubai)

POLONYA 12 YIL SONRA YENİDEN

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösterecek.

Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, 31 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı.

Polonya, FIFA dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Avrupa ekibi, Dünya Kupası öncesinde 8. basamakta bulunuyor.

SENEGAL 2. DÜNYA KUPASI'NDA

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden bu başarıyı yaklayan Senegal, kupa tarihinde 5 maça çıktı. İki galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye

karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 5 maçta 7 gol atan Senegal kalesinde ise 6 gol gördü.

Afrika ekibi, FIFA Dünya sıralamasında ise 27. sırada bulunuyor.