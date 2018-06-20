Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uruguay - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Haziran Çarşamba günü saat 18:00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar yapılan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan’ın yenilgisi bulunmuyor. Arap temsilcisi, Uruguay karşısında 1 galibiyet alırken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk maç 2002’de

Uruguay ile Suudi Arabistan, ilk maçlarını 27 Mart 2002’de Suudi Arabistan’da oynadı. Arap ekibi, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Rekabetteki ikinci maç da Suudi Arabistan’da oynanan bir hazırlık mücadelesiydi. 10 Kasım 2014’te oynanan karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Uruguay, 53. maçına çıkacak

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor. Dünya Kupası’nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya’da düzenlenen 1950’de iki kez kazanan Uruguay, toplam 52 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 21’ini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 81 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

Suudi Arabistan 3. galibiyet peşinde

Asya elemelerini Japonya’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası’nda yer alıyor. Bugüne kadar yalnızca 1 kez grup aşamasını geçen Suudi Arabistan, Dünya Kupası’nda toplam 14 maça çıktı. Arap ekibi, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Suudi Arabistan, kalesinde 37 gole engel olamadı.