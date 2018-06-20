Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran İspanya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında turnuvanın favori isimlerinden İspanya, İran ile karşılaşıyor. İlk karşılaşmada Portekiz ile yenişemeyen İspanya'nın 1 puanı bulunurken, Fas'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran İran'ın 3 puanı bulunuyor. İspanya, İran karşısında 3 puan alarak grupta üst sıralara çıkmanın hesabını yapıyor. İran ise İspanya karşısında puan veya puanlar alarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Peki İspanya İran maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İran - İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İran ile İspanya arasında Kazan Arena’da oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Lider İran

İran, B Grubu’nda oynadığı ilk maçta Fas’ı 90 5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmiş ve ilk maçlar sonunda zirvede yer almıştı. İspanya ise ilk maçında Portekiz ile 3-3 berabere kalarak 1 puan almıştı.Grupta Portekiz’in 1 puanı bulunurken, son sıradaki Fas’ın ise puanı bulunmuyor.

İran 5. Dünya Kupası’nda

Beşinci kez Dünya Kupası’nda boy gösteren İran, daha önce 4 kez yer aldığı şampiyonada grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı. İran bugüne kadar Dünya Kupası’nda sahaya çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesindeki 22 gole engel olamadı.

İspanya 61. maçında

Dünya Kupası’na 15. kez katılan İspanya, şampiyonada bugüne kadar 60 maç oynadı. Bu maçlarda 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İspanyollar 60 karşılaşmada 95 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü. İspanya’nın Dünya Kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014’teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa. 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014’te Brezilya’da düzenlenen şampiyonada ise gruptan çıkamamıştı.

İki takımın FIFA dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise İspanya 10. sırada yer alırken, İran 37. basamakta kendine yer buldu.