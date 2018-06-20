Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu ve 1,95 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Micic, basketbola Sırbistan'ın Zeleznik takımı altyapısında başladı. Sırp ekibi Mega Vizura'nın ardından Bayern Münih'e geçen Micic; Kızılyıldız ve TOFAŞ sonrası Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.

Geçen sezon Litvanya Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile 40 maça çıkan Sırp oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde 36 maçta 22,24 dakika ortalama süre aldı. Takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde pay sahibi olan Micic, maç başına 7,7 sayı, 2,2 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.