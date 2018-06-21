Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Danimarka - Avustralya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samara Arena’da oynanacak karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Rekabette Danimarka üstün

Danimarka ile Avustralya arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Avrupa ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, rakibine karşı 1 yenilgi yaşadı. Danimarka bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İlk maç 2007’de

Danimarka ile Avustralya, ilk karşılaşmalarını 6 Şubat 2007 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da oynadı. Danimarka, o mücadeleyi 3-1 kazandı. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ikinci hazırlık karşılaşması ise Güney Afrika’da yapıldı. Avustralya, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 1-0 kazandı. Son randevu ise 2 Haziran 2012’de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da oynandı ve o mücadeleyi ev sahibi takım, 2-0 galip tamamladı.

Danimarka ile Avustralya 5. kez Dünya Kupası’nda

Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Danimarka, 5. kez katıldığı organizasyonda 18. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 17 maçta, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Danimarka, kalesinde 24 gol gördü.

Beşinci kez Dünya Kupası’na katılma hakkını elde eden Avustralya ise FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta bulunuyor. Avustralya, Dünya Kupası’nda bugüne kadar oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası’nda yalnızca 2006 Almanya’da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya’ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.