Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Peru maçı canlı skor kaç kaç ve Fransa Peru maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki ile birlikteyiz. Dünya Kupasında Fransa ile Peru karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Fransa Peru maçı canlı skor kaç kaç ve Fransa Peru maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linkini internetten araştırıyor. Fransa, Danimarka, Avustralya ve Peru'nun mücadele ettiği C Grubu'nda ikinci maçlar bugün başladı. Fransa, Peru ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Avustralya karşısında 2-1'lik galibiyet alan Fransa, 3 puanla grupta birinci sırada yer alıyor. Peru ise Danimarka'ya 1-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.Fransa, Peru'yu da yenerek bir üst turu garantilemek istiyor. Peru ise kötü başladığı Dünya Kupasına güçlü rakibi Fransa'yı yenerek gruplardan çıkmanın hesabını yapıyor. Fransa Peru maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

TRT 1 CANLI İZLE

Fransa - Peru maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa ile Peru arasındaki grup mücadelesi, Ekaterinburg Arena’da oynanacak ve saat 18.00’da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...​

Fransa liderliği hedefliyor

İlk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup eden ve turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa bu maçı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken ekip Peru maçı öncesinde CONMEBOL ülkelerine karşı üstünlüğüyle de dikkat çekiyor. Güney Amerika ekiplerine son olarak 1978'de mağlup olan Fransa, o tarihten bu yana mağlubiyet yüzü görmedi.

Diğer yandan Peru ise turnuvanın iddiası az takımlarından biri olarak görülüyor. Dünya Kupası kapsamında oynadığı son yedi maçında galibiyet alamayan takım, bu turnuvadaki ilk maçında ise Danimarka'ya 1-0 yenildi.

C Grubu'nda sürpriz yok

Fransa, Danimarka, Avustralya ve Peru'nun yer aldığı C Grubu'nda ilk maçlar sonucunda herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Fransa ve Danimarka ilk iki sırayı paylaşırken, Avustralya ve Peru ise son ikinin sahibi durumunda.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Savunma: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marsilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Videoyu Oynat

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)

Peru'nun Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo.

Defans: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Nilson Loyola.

Orta Saha: Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Edison Flores, Paolo Hurtado, Wilder Cartagena, Christian Cueva, André Carrillo.

Forvet: Jefferson Farfán, Andy Polo, Raúl Ruidíaz.