Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin Hırvatistan maçı canlı skor kaç kaç ve Arjantin Hırvatistan maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki ile birlikteyiz. Dünya Kupasında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Arjantin Hırvatistan maçı canlı skor kaç kaç ve Arjantin Hırvatistan maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linkini internetten araştırıyor. Hırvatistan, Arjantin, İzlanda ve Nijerya'nın mücadele ettiği D Grubu'nda 2. maçlar başladı. İlk maçta Nijerya ile karşılaşan Hırvatistan, bu maçtan 2-0 galip ayrılarak 3 puanla birinci sıraya oturdu. Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta Arjantin ise İzlanda ile 1-1 berabere kalarak turnuvada büyük bir şok yaşamıştı. Arjantin, Hırvatistan'ı yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Hırvatistan ise iyi başladığı Dünya Kupasına güçlü rakibi Arjantin'i devirerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Arjantin Hırvatistan maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

Arjantin - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki grup mücadelesi, Nizhny Novgorod Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Rekabette Arjantin üstün

Arjantin ile İzlanda arasında geride kalan 4 maça bakıldığında Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü görülüyor. Oynanan müsabakaların 2’sini Arjantin kazanırken, Hırvatistan’ın 1 galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Arjantin 5 gol atarken, Hırvatistan 3 kez fileleri havalandırdı.

İlk maçta gol yok

İki takım arasındaki rekabetin ilk maçından gol sesi çıkmadı. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 4 Haziran 1994’te oynanan mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Rekabetin ikinci karşılaşması ise ilk ve tek resmi maç olma özelliğini de taşıyor. Müsabaka, Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 1998’deki Dünya Kupası’nda grup aşamasında oynandı. Arjantin, o mücadeleyi 1-0 kazandı.

Üçüncü maç ise İsviçre’nin Basel şehrinde 2006 yılında oynandı. Hırvatistan, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Arjantin ile Hırvatistan arasındaki son müsabaka ise 12 Kasım 2014’te İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Bu kez Arjantin, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

Arjantin 79. maçında

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Geçmişte 1978’de Arjantin’de ve 1986’da Meksika’da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan Güney Amerika temsilcisi, Rusya’da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor. Dünya Kupası’nda bugüne kadar 78 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 85 gol gördü.

Hırvatistan 18. karşılaşmasında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa’da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, daha sonra yer aldığı 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi. Dünya Kupası’nda bugüne kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 23 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.