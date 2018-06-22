Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya İzlanda maçı canlı skor kaç kaç ve Nijerya İzlanda maçı TRT 1 şifresiz canlı anlatım izle gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Dünya Kupasında Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Nijerya İzlanda maçı canlı skor kaç kaç ve Nijerya İzlanda maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. Hırvatistan, İzlanda, Arjantin ve Nijerya'nın yer aldığı D Grubu'nda 2. maçlar bugün noktalanıyor. Arjantin'in Hırvatistan karşısında dün akşam 3-0 yenildiği ve tur şansını zora soktuğu turnuvada İzlanda ilk maçında Arjantin ile 1-1 beraere kalmıştı. Nijerya ise Hırvatistan'a 2-0 yenilerek Dünya Kupasına kötü bir başlangıç yapmıştı. Bir üst tur şansını kaçırmak istemeyen Nijerya, İzlanda karşısında gol veya goller bularak mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İzlanda ise güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Nijerya İzlanda maçının şifresiz canlı anlatımı, skor bilgileri ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Nijerya - İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Volgograd Arena’da oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Grupta oynadığı ilk maçta Hırvatistan’a mağlup olan Nijerya’nın puanı bulunmazken, Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda’nın 1 puanı var.

İlk ve tek maç 1981’de

Nijerya ile İzlanda arasında bugüne kadar yapılan tek maç 37 yıl önce oynandı. İzlanda’da 1981 yılında oynanan özel karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı.

İzlanda ilk kez Dünya Kupası’nda

FIFA Dünya Kupası’na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kaldı. İzlanda, Panama ile Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri unvanını taşıyor. Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna’nın önünde grubunu lider bitiren İzlanda, Dünya Kupası biletini almıştı.

Nijerya 20. maçında

Rusya’daki turnuvayla Dünya Kupası’nda altıncı kez yer alan Nijerya, organizasyonda bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı, 28 gol yedi.



Nijerya Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Daniel Akpeyi (Chippa United), Dele Ajiboye (Plateau United)

Defans: Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Olaoluwa Aina (Hull City), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Brian Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), William Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz 05), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv)

Orta saha: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Uche Agbo (Standard Liege), Joel Obi (Torino), Mikel Agu (Bursaspor)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Moses Simon (Gent), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Nwankwo Simeon (Crotone), Junior Lokosa (Kano Pillars)