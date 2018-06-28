Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Polonya maçı canlı skor kaç kaç ile Japonya Polonya maçı TRT 1 canlı izle linki bu haberde yer alıyor. Dünya Kupasında Japonya ile Polonya karşılaşıyor. Futbol severler ise Japonya Polonya maçı canlı skor kaç kaç ve Japonya Polonya maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. Japonya, Senegal, Kolombiya ve Polonya'nın yarıştığı H Grubunda 3. ve son maçlar başladı. Kolombiya karşısında 2-1 galip gelen, ardından Senegal ile 2-2 berabere ayrılan Japonya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Polonya ise Senegal'e 2-1, Kolombiya'ya da 3-0 yenilerek 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Bir üst tur şansı bulunan Japonya, Polonya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Polonya ise güçlü rakibi Japonya karşısında turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor. Japonya Polonya maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Japonya - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Haziran Çarşamba günü Volgograd Arena’da saat 17.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Bu mücadele öncesinde Japonya’nın 4 puanı bulunurken, elenmesi kesinleşen Polonya puan ile tanışamadı.

Japonya üstün

Japonya ile Polonya arasında geride kalan iki maçta Japonya’nın üstünlüğü görülüyor. Rekabetteki iki maçı da kazanan Japonya, 7 gol attı, kalesinde gol görmedi.

İlk maç 1996’da

Japonya ile Polonya ilk olarak 19 Şubat 1996’da Hong Kong’da karşılaştı. Asya temsilcisi, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelede Polonya’yı 5-0 yendi. İki ekibin, bir sonraki mücadelesi ise 27 Mart 2002’de Polonya’nın Lodz şehrinde oynandı. Japonya bu mücadeleyi de ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.

Japonya 20. maçında

FIFA Dünya Kupası’nda altıncı kez yer alan Japonya, şampiyona tarihindeki 20. maçına çıkacak. Asya ekibi, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 18 kez gol sevinci yaşayan Japonya, kalesinde ise 25 gol gördü. Tamamı üst üste olmak üzere altıncı şampiyonasını oynayan Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı.

Japonya, Güney Kore ile 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası’nda son 16 turunda Türkiye’ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye’nin golü Ümit Davala’dan gelmişti.

Polonya 34. maçına çıkıyor

12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda yer alan Polonya’nın grubun son karşılaşması öncesinde bir üst tur şansı bulunmuyor. Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, bugüne kadar 33 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu maçlarda 45 gol atan Polonya, kalesinde de aynı sayıda gol gördü. Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda üçüncü olarak en büyük başarılarına ulaştı.