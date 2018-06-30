Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoper transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki Yerry Mina için önemli bir adım atıldı.

beIN Sports'un haberine göre; 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği performansla parlayan Yerry Mina ile temasta bulunmak için Fenerbahçeli yetkililerin özel uçakla Moskova'ya gittiği öğrenildi.



3 Temmuz'da son 16Tturu'nda İngiltere ile karşılaşacak Güney Amerika ekibinin kampında yer alan 23 yaşındaki stoperin, bu yaz Barcelona tarafından kiraya verilmesi bekleniyor.