İspanya Rusya maçı canlı skor kaç kaç ve İspanya Rusya maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki burada bulunuyor. Dünya Kupasında ev sahibi Rusya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise İspanya Rusya maçı canlı skor kaç kaç ve İspanya Rusya maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü çeyrek finalist kim olacak? Fransa ve Uruguay'ın ardından gelen üçüncü finalist İspanya mı olacak Rusya mı? 11. dakikada Sergey İgnaşeviç'in kendi kalesine attığı golün ardından İspanya, Rusya karşısında 1-0 öne geçti. 40. dakikada Pique'nin topa elle müdahale etmesiyle penaltı kazanan Rusya, 41. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı golle İspanya karşısında beraberliği yakaladı.
İSPANYA RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği İspanya-Rusya karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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REKABETTE BÜYÜK FARK
İki ekip, Rusya'nın Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi de dahil olmak üzere toplam 12. maçına çıkacak. İspanya ile Rusya arasında geride kalan 11 maçın 5'i Sovyetler Birliği, 6'sı ise Rusya döneminde oynandı. Bu 11 karşılaşmada İspanya 6, Rusya 1 galibiyet elde edebildi, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın 18 golüne, Rusya 8 golle yanıt verebildi.
İLK MAÇ 1964'TE
İspanya ile Rusya arasındaki ilk mücadele 1964 Avrupa Şampiyonası finalinde oynandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan final mücadelesini ev sahibi İspanya 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.