Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İSPANYA RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği İspanya-Rusya karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.