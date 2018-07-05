Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman? soruları son günlerde futbolseverlerin sık sık gündeme getirdiği sorulardan oldu. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu öncesinde heyecanla beklenen maçla ilgili gelişmeler haberimizde. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği ve geri sayıma geçtiği Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte bilgiler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR SÜPER KUPA FİNALİNDE İLKLER YAŞANACAK

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinde 'Video Asistan Hakem' (VAR) uygulaması kullanılacak. Ayrıca Galatasaray - Akhisarspor maçının uzatmalara gitmesi halinde UEFA'nın kararı gereğinde her iki takıma da uzatmalarda 4. oyuncu değişikliği hakkı tanınacak.

GALATASARAY AKHİSARSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig' şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa karşılaşması, 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakın zamanda duyurulacak.

AKHİSAR'DA YENİ TEKNİK PATRON SUSİC

Spor Toto Süper Lig'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisarspor'un 1 1 yıllık sözleşme imzaladığı Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic, yeşil-siyahlı ekibin ligdeki 7. teknik adamı olacak.

Süper Lig'de yer aldığı ilk 2 sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na emanet edilen Akhisarspor, Hamzaoğlu'nun kariyerine A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde devam etme kararının ardından 2014-2015'te takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Sezon içinde Akçay'ın görevinden ayrılmasının ardından 1 maç geçici olarak Şaban Yarkın'a şans veren yeşil-siyahlı ekip, daha sonra Robert Carlos'la yoluna devam etti.

2015-2016 sezonu başında Cihat Arslan'la başlayan ve sezonu bu teknik adamla tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, 2016-2017'de 2. haftanın ardından takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirdi. Kafkas'la 23 hafta çalışan Akhisarspor, bitime 9 hafta kala Okan Buruk'la anlaştı.

Geçen yılı da Buruk yönetiminde tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 2018-2019 sezonu için Buruk'la anlaşamadı ve takımın başına Safet Susic'i getirdi.