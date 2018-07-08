Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sol el 4. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado'nun, 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Prof. Dr. Çağatay Öztürk ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda kırığın sabitlenmesi yapılmıştır." denildi.
Soldado'nun tedavisine, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibi tarafından planlanan şekilde başlandığı aktarıldı.