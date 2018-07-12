Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk basketbolunun sevilen isimlerinden Doğan Hakyemez, dün sabah saatlerinde Antalya’daki evinde kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hakyemez’e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, girdiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Minik öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez için Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz’ün yanı sıra, spor camiasının önde gelenleri, Antalya protokolü, minik öğrencileri, sevenleri ve ailesi katıldı. Törende Hakyemez’in yakınları gözyaşlarını tutamazken, minik öğrencilerinin de gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

“Biz onun adını olabildiğince iyi bir şekilde yaşatmaya çalışacağız”

Doğan Hakyemez’in kızı Burcu Hakyemez Dal, “Türkiye’nin uzun yıllar arayacağı bir spor insanıydı. Onun ismini yaşatmaya çalışacağız. 14 yıl önce bir kalp ameliyatı olmuştu. Şeker hastasıydı. Bu olayın gerçekleşmesi de şeker hastalığına bağlandı. Sadece kontrole gitmişken bir anda açık kalp ameliyatına alınıp, sonradan kalbin çalışmaması sebebiyle kaybettik kendisini. Onun spor okulunu yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü bence Doğan Hakyemez hem spor hem de basketbol adına çok değerli bir isimdi. Biz onun adını olabildiğince iyi bir şekilde yaşatmaya ve gençlerin de onun bakış açısını öğrenmesi için çabalayacağız” dedi.

“Her geldiğinde bize projelerini anlatıyordu”

24 Haziran seçimlerinden hemen önce Doğan Hakyemez’in Antalya’da bir dernek kurduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya’da bu yavrularımızı yetiştirmek için bir dernek kurdu ve çok heyecanlıydı. Her geldiğinde bize projelerini anlatıyordu. Derneği beraber kurduğu arkadaşlarına düşen, Antalya’da yarım kalan projelerini hayata geçirmek olmalı” diye konuştu.

Doğan Hakyemez Kimdir? Doğan Hakyemez Neden Öldü? Türk basketbolunun efsane ismi Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Başarı dolu kariyeri ve Türk basketboluna katkılarıyla adından söz ettiren Doğan Hakyemez'den gelen haber sevenlerini üzdü. Peki Doğan Hakyemez kimdir? İşte Doğan Hakyemez hakkında herşey...

Türkiye Basketbol Federasyonu adına konuşan Murat Yosmaoğlu ise “Oyunculuğu ve yöneticiliğiyle kitaplara konu olacak bir kahramandı. Üzerine kitap yazılması gereken birisi” ifadelerini kullandı.

Doğan Hakyemez’in cenazesi yarın İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu önünde yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.