Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Slovenya kampında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da oyuncular taktik ağırlıklı idman yaptı. Antrenmana sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan Sosa, Kamil, Abdülkadir ve Batuhan katılmazken, Onur salonda çalıştı. Bordo-mavililer antrenmanda ilk defa tam sahada taktik çalışması yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman oyuncularını ‘sakatlık’ konusunda uyardı. Oldukça çekişmeli geçen antrenmanlarında birbirlerine sert müdahaleler yapan oyuncularını uyaran Karaman “Hırsınızı ve isteğinizi anlıyorum ama sakatlığa tahammülümüz yok. Dikkatli olun” dedi. Kampın ilk günlerinde sakatlanan Castillo ve Sosa’nın yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi de uzun süredir takımdan ayrı çalışıyor. Batuhan Artaslan ise sakatlık konusunda sıkıntı yaşayan isimlerin başında geliyor.



Rakibi sıkıştır, alan bırakma

Takımdaki sakat oyuncuların yanı sıra beklenen takviyelerin henüz yapılmaması sebebiyle kadro sıkıntısı yaşayan tecrübeli teknik adam, “Yolumuz uzun ve her oyuncuya ihtiyacımız var” dedi. Karaman yavaş yavaş oyuncularına felsefesini de aşılıyor. Rakibe baskı kuran ve oyunu hızlı oynayan bir takım oluşturmaya çalışan genç teknik adam, “Oyun içinde sürekli hareketli olmalısınız. Rakibi sıkıştıran ve alanları iyi kullanan bir takımı sahada görmek istiyorum’ ifadelerini kullandı.