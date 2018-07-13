Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da gittiği hastanede muayene sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun önemli isimlerinden Doğan Hakyemez için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde ikindi namazına ardından cenaze namazı kılındı. Namazdan önce Hakyemez'in kızları eşi Filiz Hakyemez, kızları Burcu ve Deniz, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, basketbol dünyasının önemli isimleri Efe Aydın, Aydın Örs, Hüseyin Beşok, Mirsad Türkcan, İbrahim Kutluay, Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ile sevenleri katıldı.

Hidayet Türkoğlu: “Kendisini özleyeceğiz”

Doğan Hakyemez hakkında konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bazen kelimeleri bulamıyorsun. Bütün spor camiasının başı sağ olsun. Herkes tarafından sevilen biriydi. Spora çok şeyler kattı. Renkli bir karakterdi. Basketbola çok emeği dokundu. Efes’te Koraç Kupası sonra 2001 Avrupa Şampiyonası ve onun dışında farklı organizasyonlarda yer almış biri. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Böyle değerlerin aramızdan gitmesi herkesi üzüntüye boğuyordur. Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir insandı. Onunla iyi anılarım var. Kendisini özleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ömer Onan: “Allah mekanını cennet eylesin”

Çok üzgün olduğunu belirten Ömer Onan ise, “Son görevimizi yapmaya geldik. Doğan ağabeyi 14-15 yaşından beri biliyorum. Muhteşem bir oyuncu ve yöneticiydi. Bizleri yetiştirmiş biri. Milli takıma hizmetler vermiş bir büyüğümüzdü. Antalya’da çocuklar için basketbol okulu için daha yeni konuşmuştuk. Onun açılışına gidecekti. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.

Doğan Hakyemez, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.