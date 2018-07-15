Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş CSKA Moskova maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda yayınlanıyor? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Merkur Arena'da oynanacak mücadele D Smart ekranlarınan yayınlanacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı üç hazırlık maçında 4-1, 1-1 ve 0-0 gibi skorlarla ayrılmıştı. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Ukrayna devi Shaktar Donetsk ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar Rus devi ile karşılaşıyor. Peki Beşiktaşlıların merakla beklediği CSKA Moskova Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş-CSKA Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampının 5. gününde ise Rus ekibi, CSKA Moskova ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena’da oynanacak. Bu mücadele D Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor’dan naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele Türkiye saati ile 15.00’da oynanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

15 Temmuz Pazar

Beşiktaş – CSKA Moskova 15.00 Smart Spor

17 Temmuz Salı

Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor

20 Temmuz Cuma

Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor