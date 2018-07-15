Beşiktaş CSKA Moskova maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda yayınlanıyor? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Merkur Arena'da oynanacak mücadele D Smart ekranlarınan yayınlanacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı üç hazırlık maçında 4-1, 1-1 ve 0-0 gibi skorlarla ayrılmıştı. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Ukrayna devi Shaktar Donetsk ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar Rus devi ile karşılaşıyor. Peki Beşiktaşlıların merakla beklediği CSKA Moskova Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş-CSKA Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampının 5. gününde ise Rus ekibi, CSKA Moskova ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena’da oynanacak. Bu mücadele D Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor’dan naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadele Türkiye saati ile 15.00’da oynanacak.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – CSKA Moskova 15.00 Smart Spor
17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor