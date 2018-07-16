Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın etrafına âdeta duvar örmüş durumda. Futbolculara, önceki gün takım ruhunu pekiştirmek içi yapılan rafting haricinde futbol dışı sohbeti dahi yasaklayan Hollandalı çalıştırıcı, geleneksel play station turnuvalarını rafa kaldırdı, tablet ve telefon kullanımlarını kısıtladı. Cocu’nun katı disiplininden basın mensupları nasibini almış durumda. Fenerbahçe’yi takip etmek için İsviçre’ye gelen medya görevlileri, sarı-lacivertli oyuncuları ancak idmanların ilk 15 dakikalık bölümünde yapılan düz koşular esnasında görüyor. Gazetecilerin futbolcularla selamlaşması dahi teknik heyetin tepkisini çekiyor. Taktik çalışma gerekçesiyle basın mensuplarını dışarı çıkartan Cocu, son olarak görüntü alınmasını engellemek için idman sahasının kapısına da bez bir örtü çekilmesi talimatını verdi.



Comolli de mesafeli

Teknik direktör Phillip Cocu’nun basınla arasına koyduğu mesafeyi sportif direktör Damien Comolli de uyguluyor. Cocu-Comolli ikilisinin bu duruşunun arkasına yatan gerçek ise beklenen transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi. Cocu mutsuz ve huzursuz olduğu için, Comolli ise cevapsız sorulara muhatap olmamak için medyadan uzak duruyor. Ancak bu duruş sadece Türk basını için geçerli. Cocu, Hollandalı gazetecilerle gayet sıcak sohbet ediyor. Laussanne maçı sonrası Türk basınından sadece 3 soru kabul eden Hollandalı vatandaşlarıyla ise keyifli 15 dakika geçirdi. Cocu, Hollandalı gazetecilere verdiği demeçte “Fenerbahçe’de başarılı olacağıma inanıyorum” derken “Ben sürekli düşünen bir insanım. Kararları bir anda vermem. Ben ne ise oyum. Kolay kolay kafası karışan çok çabuk değişen biri değilim” ifadesiyle kişiliği hakkında adeta Türk medyasına mesaj yolladı.

Aatıf’tan sitemli bakış!

Fenerbahçe taraftarının eleştirilerine maruz kalan isimlerin başında gelen Aatıf Chahechouhe, sitemkar ama iddialı açıklamalarda bulundu. İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Faslı yıldız “Sivasspor’dan gelmenin dezavantajını yaşıyorsun, İspanya’dan İtalya’dan büyük bir takımdan gelseydin senin için bugünkü algı farklı olur muydu?” şeklindeki soruya “Fikrinize katılıyorum. Maalesef düşünce böyle” cevabı verirken “Ama Sivasspor’dan gelmekten gurur duyuyorum” dedi. Aatıf, “Uzun yıllardır Türkiye’deyim. Az sayıda gol de atmadım. Benim için problem yok” ifadesinde bulundu.



Cocu da inanırsa

Kendisine güvendiğini vurgulayan Aatıf “Sahaya konsantre olmak çok önemli. Büyük takımdaysanız her zaman olumlu ya da olumsuz konuşanlar olacaktır. Ama ben ne yapabileceğimi biliyorum, bu takıma ne katabileceğimi biliyorum, bugüne kadar Fenerbahçe’de ne yaptığımı biliyorum. Kendime inanıyorum. Eğer hoca bana inanırsa ben ne olursa olsun sonuna kadar tüm gücümü ortaya koyacağım” diye konuştu. Golcü yokluğunda bu göreve de talip olduğunu belirten Aatıf, “Benim için hiç problem olmaz” ifadesini kullandı.

Ferdi İsviçre’de

Fenerbahçe’nin genç transferlerinden Ferdi Kadıoğlu, İstanbul’da imzayı attıktan sonra soluğu İsviçre’de aldı. Berke ve Barış’tan sonra kampa katılan üçüncü yeni transfer olan 19 yaşındaki Ferdi, teknik heyet ve arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra akşam idmanında yer aldı.



İsmail ayrı kaldı

Arka adalesindeki ağrılar sebebiyle Lausanne maçında forma giymeyen İsmail Köybaşı dün de takımdan ayrı çalıştı. Ağrılarından dolayı özel koşu programı uygulayan İsmail’in ciddi bir sakatlığı olmadığı, uygulamanın tedbir amaçlı olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bugün idmana çıkması bekleniyor.



Uç artık Salih

Fenerbahçe’ye geri dönen ve patlama yapması beklenen Salih Uçan’a yakın ilgi. Salih’le özel olarak görüşen teknik direktör Phillip Cocu “Roma ve Sion’da önemli kazanımlar elde ettiğini düşünüyorum. Artık genç bir yıldız adayı değil, tecrübeli bir oyuncusun. Bunları takıma aktarmanın zamanı geldi. Bu fırsatı kaçırma” dedi.



Önde pres talimatı

Fenerbahçe’de takım kurgusunu oturtmak üzere çalışmalar yaptıran Phillip Cocu, PSV’den farklı bir taktik uygulama kararı aldı. Hollanda ekibinden baskıyı 2. bölgede başlatan Cocu, sarı-lacivertlilerden en uçta pres istedi. Savunma ve hücum bütünlüğü arzu eden Hollandalı, pas kalitesini artırmak için de gayret ediyor.