Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da geçen sezonun ortasında takımın başına geçen Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesi içerisinde kendi idealindeki oyun formatını oturtmaya zaman bulamamıştı... Haziran ayının sonunda yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve geçen haftadan itibaren İsviçre’de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam yeni sezona her yönüyle daha güçlü bir takımla girmeyi hedefliyor. Geçen sezonun kadrosuna koruyan ve Muğdat ile Onyekuru takviyesi gerçekleştiren Cimbom’da Fatih Terim, 2000 yılında Avrupa’nın zirvesine oturduğu oyun şeklini oluşturmaya çalışıyor. Taktik kurgu konusunda mesafe alan teknik heyet, topu rakip yarı sahada tutan, beklerin yüksek oranda hücuma katıldığı bir anlayışı, tamamen takımın DNA’sına işlemek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları şimdi fiziksel gücü de yeni bir programla zirveye çıkarmayı hedefliyor.



İsimler değişse de...

Uzman kondisyonerler reçeteyi yazarken, Galatasaray takımı dün sabah yapılan çalışmada güç, çeviklik, dengeyle birlikte “90 dakika aynı tempoda kalmaya” yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sezon başına kadar bu tür antrenmanlarla tüm futbolculara zirve yaptırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim “Oyundan düşme”, “Yorulma” gibi kavramları Florya lügatinden kaldırmak istiyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılılarda dinamik gücün çok önemli olduğunu düşünen Terim, sahadaki isimler değişse de oyun şeklinin aynı olmasını hedefliyor.

“HEP BÖYLE KAL RODRIGUES!”

Fatih Terim, geçen sezonun flaş ismi Gary Rodrigues’i yakın markaja aldı. FFP sebebiyle satılması gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncuyla idman sırasında kısa bir konuşma yapan Terim “Hep böyle kal” diyerek, çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.

GURBETÇİLER BAŞLADI

Dattiri dat dat Muğdat dillerde

Yeni transfer Muğdat Çelik, antrenmanı izlemeye gelen taraftarların diline düştü. Gurbetçi sarı-kırmızılılar, Muğdat’a golleri sonrası taraftarın söylemesini istediği tezahürat olan “Dattiri dat dat dattiri dat dat Muğdat”ı yaptı.



KAHKAHA TUFANI

Hasan Şaş Donk’a sardı!

Teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş, yeni mukavele yenileyen Ryan Donk’a takıldı. Genç antrenör, idman sırasında oyuncuyla şakalaşırken kahkahalar havada uçuştu.



ÖNCE SAĞLIK...

Serdar-Eren ayrı çalıştı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ederken defans oyuncusu Serdar Aziz ve yedek forvet Eren Derdiyok takımdan ayrı çalıştı. İkili sağlık ekibinin koruması altında idmanlarını sürdürdü.



DÜNYA KUPASI İZLENDİ

İdmana kupa finali ayarı!

Galatasaray günde iki antrenmanla hazırlıklarına devam ederken dün oynanan Dünya Kupası için idman ayarı yapıldı. Final ile idman çakışıyordu. Oyuncular ve teknik ekip maçı rahat izlemek için idman 15.00’e alındı.

Dünyanın en iyileri bizde

İsviçre kampında söz Galatasaray’ın üç genç kalecisleri İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban’daydı. Üçlünün ortak görüşü ve fikri kaleci antrenörü Taffarel ve 1 numaralı eldiven Muslera ile beraber çalışıyor olmalarıydı. Genç eldivenler “Dünyanın en iyi kalecileri bizde” derken İsmail Çipe hedefinin uzun yıllar Galatasaray kalesini korumak olduğunu söyledi. Muslera’yı örnek aldığını belirten Balaban “Bulunduğumuz kulübün büyüklüğünün farkındayız” derken babası Başakşehir’de kaleci antrenörü olan Boran Güngör de “Kalecilik üzerine babamla çok konuşmazdık. O beni futboldan uzak tutmaya çalıştı. Sonrasında ben daha çok futbolla ilgilenince daha çok futbol konuşmaya başladık. Galatasaray’ın altyapısında olmayı yeterli görmemelisiniz. Kendimizi yeterli görmeden hep bir adım yukarıya doğru hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.