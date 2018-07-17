Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acısıyla tatlısıyla, sürprizleriyle 2018 Dünya Kupası geride kaldı. Şampiyon Fransa olurken, finalist Hırvatistan ise gönüllere kazındı. Fransa cephesinde sabahlara kadar süren 20 yıl sonra gelen ikinci zafer coşkusu yaşanırken Hırvatistan’da haklı gurur ve mutluluk vardı. Le Figaro gazetesi “Zafer günü geldi” başlığını altında bu başarının Fransa Millî Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ve futbolculara ait olduğunu zaferinin tesadüfen değil uzun yıllar çalışmanın sonucu geldiği vurgulandı. Le Monde gazetesi “Zafer zamanı, birbirimizi sevelim” başlığıyla sabaha kadar süren kutlamalara değinirken spor gazetesi L’Equipe “Ebedî mutluluk” başlığını attı.

“Bizim altınımız sizsiniz”

Peki ya kaybeden kısmında görüne Hırvatistan cephesinde durum neydi? Final sonrası oyuncuların başları eğitti ancak Jutarnji gazetesi “Cesur yürek” başlığıyla millî takımın bu tarihî başarı ile tüm Hırvat halkını onurlandırdığı söyledi. Haberde “Acılar çabuk geçer. Ebediyen yaşayacak olan bu gurur günlerinin anıları ve kutlamalar olacak” ifadelerine yer verildi. Vecernji gazetesi ise “Bizim altınımız sizsiniz” başlıklı haberinde, tüm Hırvatistan’ın dünya ikinciliğini kutladığını belirtti. Teknik direktör Dalic için de “En büyük lider” ifadesi kullanıldı.

KUPANIN ARDINDAN...

19 yaşında ‘dünya’ları kazanan ve finalde gol atan en genç oyuncu olarak Pele’yi yakalayan Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı, ayakta alkışlandı.

VAR sisteminin uygulandığı finallerde hakemler turnuva boyunca 29 defa penaltı kararı verdi. Bu da turnuva tarihinde bir rekordu ve bunların 22’si golle neticelendi.

Grup maçlarının akabinde oynadığı eleme mücadelelerinin 3’ünü de uzatmalara götüren ve hepsini kazanan Hırvatistan bu alanda rekor kırdı.

Eden Hazard, Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne gibi yıldızlara sahip Belçika üçüncü oldu ve tarihindeki en iyi dereceyi elde etti.

Dünya Kupası’nda toplam 169 defa fileler havalandı, maç başı gol ortalaması 2,64 oldu. Bir tek Fransa ile Danimarka maçı golsüz sonuçlandı.

Rusya’daki organizasyon kaleyi şaşıranların da rekoruna sahne oldu. Futbolcular 12 defa kendi ağlarını sarstı ve 1998’deki 6 gollü rekor kırıldı.

2006’da 28 kırmızı kartın çıktığı turnuva en hırçını olurken bu Dünya Kupası’nda 4 kırmızı gösterildi.

PARİS SALLANDI

Dünya şampiyonu Fransa Şanzelize’de yüz binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katıldıktan sonra üstü açık otobüsle meydana inen takım, izdiham yüzünden ilerlemekte zorlandı. Sabah saatlerinden itibaren kavurucu sıcağa rağmen meydanı hınca hınç dolduran Fransızlar oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu. Fransızlar şampiyonluğu uçuş gösterileri, havai fişekler, bandolar ve geçit törenleriyle kutladı.