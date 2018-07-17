Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ile sözleşmesi sona eren Ersan İlyasova'yı renklerine bağladı.

Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, serbest oyuncu statüsündeki 31 yaşındaki forvet Ersan İlyasova ile sözleşme imzalandı.

2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas oldu. 2016-2017 sezonu öncesi Oklahoma City Thunder'a takas edilen Ersan, 3 maç oynadıktan sonra Philadelphia 76ers'ın yolunu tuttu. Aynı sezonun ortasında Atlanta Hawks'ın takas ettiği Ersan, 2018'in şubat ayından bu yana da 76ers'ta oynuyordu.

Geçen sezon 46'sı Hawks, 23'ü 76ers'ta olmak üzere 69 maça çıkan Ersan, 10,9 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.