Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer konusunda özel açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir futbolcumuza teklif gelmedi"

Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir." dedi.

"Taraftarlar bu tür haberlere itibar etmemeli"

Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli." ifadelerini kullandı.