Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

İki farklı öne geçtiği maçta son beş dakikada yediği gollerle galibiyeti koruyamayan siyah-beyazlıların gollerini 60’ta Babel, 75’te Oğuzhan attı. Siyah beyazlılar, Utku, Gökhan Gönül, Medel, Fatih, Adriano, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin 11’iyle sahaya çıktı. Beşiktaş’ın ilk 45 dakikalık bölümdeki şut yağmuru ise karşılaşmanın dikkat çeken yanlarından biri oldu. Siyah beyazlılar, ilk 45 dakikalık bölümde rakip kaleye 11 şut çekti. Shakhtar ile 0-0 berabere kalan, CSKA’ya 4-1 kaybeden Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında cuma günü Krasnodar ile karşılaşacak.

Negredo ayrı havada

Beşiktaş’ta Negredo bilmecesi sürüyor. Şenol Güneş’in ‘Kampa katılmasına gerek yok’ dediği, ancak Başkan Fikret Orman’ın “Bizim önemli bir oyuncumuz” diyerek sahip çıktığı İspanyol futbolcu, üçüncü hazırlık maçında da forma giymedi. Sakatlığını atlatan Negredo’nun hazır olmadığı gerekçesiyle oynatılmadığı belirtildi. Kulübede oturan Negredo’nun Güneş’in yüzüne bile bakmaması, sık sık telefonuyla oynaması dikkati çekti.