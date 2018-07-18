Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Fulham maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Yeni sezona yeni teknik direktörleri Cocu ile hazırlanmaya devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Premier Lig ekibi Fulham ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe daha önce oynadığı hazırlık maçlarında, İstanbulspor ile 1-1 berabere kalıp, Lausanne'ye 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçında ise Fulham ile karşılaşıyor. Peki FB Fulham maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Temmuz Çarşamba günü Joseph Moynat Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 18.00’da başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını da 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt’ta, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, golü Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe’dan geldi.

İstanbul’daki hazırlıklarının ardından 10 Temmuz itibariyle İsviçre’nin Lozan kentinde kampa giren Sarı Lacivertli ekip, çalışmalarını burada yaptığı antrenmanlarla sürdürürken, 13 Temmuz Cuma günü İsviçre’nin Lausanne Sport ekibiyle hazırlık maçı oynadı.

Karşılaşma Lozan ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin golünü genç stoper Yiğithan Güveli attı. Öte yandan yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu kampta katıldı.

Fenerbahçe, İsviçre kampını yarın Premier Lig’e bu sene yükselen Fulham ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Sarı Lacivertliler maçın ardından İstanbul’a dönecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı

28 Haziran Cumartesi: İstanbulspor - Fenerbahçe (1-1)

13 Temmuz Cuma: Fenerbahçe - Lozan (1-2)

18 Temmuz Çarşamba 18.00: Fenerbahçe - Fulham

21 Temmuz Cumartesi 21.00: Fenerbahçe - Feyenoord

1 Ağustos Çarşamba 21.00: Fenerbahçe - Cagliari