Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta transfer belirsizliği devam ederken bu durum doğal olarak en çok teknik direktör Şenol Güneş’i sıkıntıya sokuyor. Her transfer döneminde olduğu gibi yine sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, sezonun ilk resmî maçına çıkmalarına kısa bir süre kalmasına rağmen transferlerin gerçekleşmemesinden dolayı sitemkâr açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Güneş kadronun sürekli değişmesinden şikâyetçi olurken Tosic ve Mitrovic’in ardından Domagoj Vida’nın da gitmesi durumunda takviyeler yapmaları gerektiğini söyledi. Tosic’in gitmesini istemediğini ancak teklifin yüksek olması sebebiyle transferin gerçekleştiğini belirten başarılı teknik adam, “Belki Vida gitmez. Bu durumda bir tane stoper transferi yeterli ama giderse iki tane stoper almamız gerekli” diye konuştu.



Fabri de yolcu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a 6 milyon avro karşılığında transfer olacağı konuşulan kaleci Fabri’nin durumu hakkında da görüşlerini dile getiren Şenol Hoca, İspanyol file bekçisinin satışına karşı olmadığını ancak satılıp aynı paraya başka bir ismin alınmasını da istemediğini söyledi. Tecrübeli hoca Negredo ile ilgili olarak yönetime de mesajlar vermeye devam etti. Güneş, “Savunmada eksik, forvette fazlayız. Şu anda takımda dört santrfor var. Ben santrfor alacaksam Negredo ve Mustafa’yı takımda tutarsam bu iki isimden birisi kadroya girmeyecek. Negredo oynamayıp en yüksek parayı alırsa bundan hem kulüp hem oyuncular rahatsız olur” sözleriyle İspanyol hakkında yine olumsuz görüş belirtti. Güneş Çin’e giden ve ilk maçında 3 gol atıp, bir de asist yapan Talisca için ise “Gittiği yeri doğru bulmuyorum çünkü bana göre hâlâ çok eksiği var” dedi.

Kartal’a uzak rakip

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş’ın rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 oldu. 0-0’ın rövanşında Karadağ takımı Podgorica’yı deplasmanda 2-1 yenen B36, maçlarını Türkiye’den direkt uçuşun olmadığı Torshavn şehrinde oynuyor. Beşiktaş’ın özel uçakla 7,5 saatlik yolculuktan sonra yapacağı ilk maç 5 gün sonra oynanacak.



Mertcan’dan Orman’a tepki

Trabzonspor’dan transferi büyük tartışma çıkaran Mertcan Çam, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Mertcan ile imzaladığımız sözleşmeyi feshettik” sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. Çam, “Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki feshedecekler; acaba beni hiç gördüler mi, saçlarım ne renk?” ifadelerini kullandı.



Krasnodar sınavı

Avusturya’da yaptığı hazırlık maçlarında henüz galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş bugün Krasnodar’la karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Avusturya’daki son hazırlık maçı saat 19.00’da Sport Smart’tan canlı yayınlanacak. Beşiktaş ilk maçında Shakhtar’la 0-0 berabere kalmış, CSKA’ya 4-1 kaybetmiş, Reading’le de 2-2’lik skorla yenişememişti.

Kapıdaki tehlike

Sezonu erken açan ve UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçına 5 gün sonra çıkacak olan Beşiktaş’ta büyük sıkıntı var. Beklenen transferlerin yapılmaması, önemli isimlerin gitmesi, Pepe, Quaresma ve Vida gibi kritik oyuncuların henüz çalışmalara başlamamış olması endişeye yol açıyor. Beşiktaş’ta şu andaki en büyük açık stoperde yaşanıyor. Tosic’in ardından Mitrovic de gidince siyah-beyazlıların elinde orijinal stoper olarak sadece tecrübesiz Fatih Aksoy kaldı. Pepe ve Vida’nın Dünya Kupası’ndan sonra henüz takıma katılmamış olmaları yüzünden 5 gün sonraki maçta genç Fatih’in yanında Medel ya da Necip’in görev yapması bekleniyor.

Atiba ayrıldı!

Atiba Hutchinson Beşiktaş’taki 5 yıllık kariyerini noktaladı. Geçen sezon sonunda siyah-beyazlı ekip ile sözleşmesi sona eren olan Kanadalı oyuncu, yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadı. Yönetimin yıllık 650 bin avro garanti ücret ve puan başına 5 bin avroluk teklifini kabul etmeyen Kanadalı oyuncu ayrılık kararını yönetime bildirdi. Öte yandan Atiba ile Antalyaspor’un ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.