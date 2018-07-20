Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Krasnodar maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Rus ekibi Krasnodar ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, İlk hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçta Gyirmot'u 4-1 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip üçüncü maçında Ukraya ekibi Shaktar ile 0-0 berabere kaldı. Ardından CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup olan Kara Kartal, son olarak Reading ile 2-2 berabere kalmıştı. Peki BJK Krasnodar maçı şifresiz canlı izle ve hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

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Beşiktaş - Krasnodar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 18.00'da Weinzödl GAK 1902 Sportplaz'da oynanacak mücadele D Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak...

Rakip belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

Beşiktaş öne geçtiği maçta kazanamadı

Beşiktaş, Reading ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentinde Reading ile karşılaştı. Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşmaya Utku - Gökhan, Medel, Fatih, Adriano - Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre'nin ortasında Babel'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 75'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Mustafa Pektemek'in asistinde Oğuzhan Özyakup topu ağlara gönderdi. Reading'te Sam Smith, 84'üncü dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1. 90'ıncı dakikada Reading beraberliği yakaladı.

Mark McNulty attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.