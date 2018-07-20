Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Krasnodar'ı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen Fabri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la anlaşmaya vardığını açıkladı. 30 yaşındaki İspanyol eldiven, gelecek sezon Premier Lig'de forma giyeceğini açıkladı. Beşiktaş'ta unutulmaz başarılar yaşadığını belirten Fabri, "Benim hayalimin bir parçası da Premier League'di" dedi. İşte Fabri'nin açıklamaları...

'Sözlü anlaşma var ama imzalar atılmadı'

"Fulham'la Beşiktaş konuşma aşamasındalar sözlü anlaşmalar var ama imzalar atılmadı. Kulüpler anlaşırsa Premier Lig'de oynama isteğim var. Burada unutamayacağım günler geçirdim ama artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi."

'Premier Lig hayalimdi'

"Buraya mutlu olmaya geldim, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim. Hem mutlu oldum hem de güzel başarılar kazandım. Takıma bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Beşiktaş kulübüne teşekkür ediyorum. Bütün büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır. Benim hayalimin bir parçası da Premier League'di."

Bonservisi 6 milyon Euro

Beşiktaş bu transfer karşılığında Fulham'dan 6 milyon Euro kazanacak. Bu transferde uzun süre Beşiktaş'ta çalışan Fulham'ın kaleci antrenörü Jose Sambade'nin büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş'a 2016'da İspanya La Liga ekibi Deportivo'dan bonservissiz gelen Fabricio Ramirez, siyah-beyazlılarda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlı formayla 66 lig maçına çıkan Fabri, kaleyi koruduğu 5 bin 893 dakikada 57 gol ağlarında gördü. Fabri 26 maçta kalesini gole kapadı. (A Spor)