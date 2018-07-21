Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta başlayacak? ve Galatasaray Valencia maçı Spor Smart izle ile ilgili aradıklarınız burada. 2018-2019 Süper Lig hazırlıkları kapsamında İsviçre'de kampta bulunan Galatasaray, İspanya La Liga'nın köklü kulübü Valencia ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Futbol severler ise Galatasaray Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi izlenecek? gibi detayları araştırıyor. İlk hazırlık maçında FC Wil'i, 1-0 yenen, PSV karşısında 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Galatasaray, bu ülkedeki son hazırlık maçında Valencia karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Valensia ise Galatasaray karşısında gol veya goller bularak hazırlık etabını galibiyetle noktalamak istiyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksel olacak Galatasaray Valencia maçının saati, yayın bilgileri ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Galatasaray Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi?

Galatasaray Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi izlenecek? gibi detayları araştıran futbolseverler haberimize bakabilir. İsviçre'de son hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, Valencia ile bu akşam TSİ 18:30'da karşı karşıya gelecek. D Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak maç şifreli olarak ekranlara gelecek. Galatasaray Valencia maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Galatasaray Valencia maçı öncesi detaylar

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de devam eden Galatasaray, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçında İspanyol ekibi Valencia ile karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin heyecan içerisinde beklediği Galatasaray Valencia maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde bulunuyor.

Galatasaray, İsviçre'de ne yaptı?

2018-2019 sezonu için hazırlıklarını İsviçre'de yaptığı kamp ve hazırlık maçlarıyla sürdüren geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, buradaki son maçında Valencia ile karşılaşıyor. Fribourg şehrinde Stade St. Leonard'da oynanacak Galatasaray Valencia maçı saat 18.30'da ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılar, yurtdışı hazırlık kampı kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre temsilcisi FC Wil karşısında 1-0 galip ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında Hollanda ekibi PSV ile mücadele eden Galatasaray, bu maçtan 3-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak taraftarını üzmüştü. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu ülkede İspanyol ekibi Valencia ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı akşam İstanbul'a geri dönecek.