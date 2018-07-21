Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta başlayacak? ve Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı Spor Smart izle ile ilgili aradıklarınız burada. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında Feyenoord ile karşılaşacak. Teknik direktörleri Cocu önderliğindeki sarı lacivertliler, son hazırlık maçında Fulham ile karşılaşmış ve karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Peki Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE FEYENOORD HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD CANLI İZLE

Phillip Cocu, Feyenoord maçıyla birlikte ilk kez taraftarın önüne çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hollandalı teknik adam, “İlk kez muhteşem taraftarımızla buluşacağız. Hepimiz için güzel bir gün olacak. Ben de oyuncularım da sezon boyunca taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Onların da her zaman bizim arkamızda olacaklarına eminim” ifadelerini kullandı.

VAN PERSİE GERİ DÖNÜYOR

Feyenoord kafilesi, dün özel bir uçakla İstanbul’a geldi. Kulübün resmi Instagram ve Twitter hesabından, “Hey Fenerbahçe, İstanbul için yola çıktık” mesajı paylaşıldı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki hazırlık maçı için as kadrosunu Türkiye’ye getirdi. Sarı-Lacivertliler’in eski oyuncusu Van Persie’nin yanı sıra Kanarya’nın transfer listesindeki Van Beek de kafilede yer aldı.

4'ÜNCÜ MAÇI

Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımı Fulham'ı ise 3-0'la geçmişti.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Kanarya, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.