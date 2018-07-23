Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yeni sezon öncesi Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçından 3-3’lük beraberlikle ayrılsa da oynadığı futbolla taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe’de Mehmet Ekici’nin bir türlü düzenli forma giyememesi dikkat çekiyor. Geçen sezon Trabzonspor’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle ligde sadece 316 dakika sahada kalabilen gurbetçi futbolcu, Fulham ve Feyenoord karşılaşmalarında da ağrıları nedeniyle forma giymedi. Geçen sezon sadece Akhisar maçında 90 dakika sahada kalan Ekici sık sık sakatlandı soru işaretlerini beraberinde getirdi.



Yıldızların önünde

Fenerbahçe’den yılda garanti 1,7 milyon avro kazanan ve sakatlığı sebebiyle 25 maç kaçıran 28 yaşındaki futbolcunun dakika başına aldığı ücret ise dudak uçuklatıyor. Geçen sezon ligde ve kupada 11 maçta toplam 433 dakika sahada kalan Mehmet Ekici, 1 dakikada toplam 3.926 bin avro kazanırken, aldığı dakika başına kazandığı ücretle Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon final oynayan Real Madrid ve Liverpool’un orta saha oyuncularını da geride bıraktı.



Ne golü ne asisti var

Real Madrid ve Liverpool’un Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11’de başlayan orta sahaları Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Jordan Henderson, James Milner ve Georginio Wijnaldum’dan daha yüksek bir dakika başına ücrete sahip olan Mehmet Ekici performans olarak da sınıfta kaldı. On bir maçta ne gol ne de asist üretebilen Ekici, önümüzdeki sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında da forma giyemedi.