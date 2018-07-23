Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektiren Mesut Özil, Almanya'da büyük tepki görmüş ve sonrasında milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Mesut Özil'in Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasının ardından tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. TFF, önümüzdeki saatlerde Mesut Özil ile ilgili sert bir açıklama yapacak.

Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı. (Habertürk)