Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Yeni sezon hazırlıkları için gerçekleştirilen İsviçre kampında birçok eksiği ortaya çıkan Galatasaray’da takviye çalışmaları devam ediyor. Ancak UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında getirdiği kısıtlama sebebiyle oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılar bazı yıldızların gözden çıkarılması gerekiyor. Başkan Mustafa Cengiz, her ne kadar “Oyuncularımızı satmayız” mesajı verse de adı geçen birçok futbolcuyu Florya’ya getirmek için takım içindeki bazı futbolcuları da satmak gerekecek. Bu noktada teknik direktör Fatih Terim yöneticilere bir rapor sunarak “kalıcı” bir ricada bulundu.



Feghouli mantıklı

Galatasaray’da geçen sezon Fatih Terim’in prensi olan ve takımın şampiyonluğunda çok büyük rol oynayan Garry Rodrigues’i astronomik bir teklif gelmedikçe kesinlikle satılmaması gerektiğini yetkililere iletti. Öte yandan birçok Avrupa kulübüyle ismi anılan Fernando Muslera’nın da satışının düşünülmesinin bile hata olacağının altını çizen Terim, Uruguaylı file bekçisini kesinlikle yanında istiyor. Galatasaray’da satışa en uygun isim olarak ise Sofiane Feghouli gözüküyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan, İsviçre kampında da ışık vermeyen Cezayirli futbolcunun 3 milyon 850 bin avroluk yıllık ücreti de bir hayli göze batıyor.



Gomis’le görüşme

Galatasaray’da bir başka sıkıntı ise Bafétimbi Gomis sebebiyle yaşanıyor. Geçen sezon attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız yıldızın kamptaki halleri kafaları karıştırmıştı. Çalışma konusunda bir problem oluşturmasa da vücut dili olumsuz olan Gomis’in yönetimle yeniden masaya oturmak istediği ve sözleşmesinde iyileştirme talep ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim de bu konunun bir an önce netleşmesini istediğini yöneticilere bildirirken, Gomis ile kısa süre içinde sözleşmesiyle ilgili kesin görüşme yapılacağı bildirildi.

Kendimi kanıtlayacağım

Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, yeni sezonu iple çektiğini söyledi. Başarılı oyuncu “Uzun zaman sonra kendimi harika hissediyorum. Yeniden gol atmanın verdiği hisler inanılmaz, yeni sezonu iple çekiyorum” ifadelerini kullandı. Henry Onyekuru, Galatasaray’ın antrenmanlarının biraz farklı olduğunu da söylerken “Neler yapabileceğimi gösteriyorum. Burada ilk 11’e girmek kolay olmayacak ama ben kendimi ispatlamaya kararlıyım. Takımın bu sezonki galibiyetlerinde rol oynamak istiyorum” dedi. Galatasaray’a katıldıktan sonra kısa sürede takıma adapte olan genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim’in de gözüne girmeyi başardı. İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin’in de yakından ilgilendiği Onyekuru, tamamen sarı-kırmızılı takıma ve futboluna konsantre olmayı planlıyor. Henry Onyekuru, Eupen’de 2 sezon önce 25 gol atarken, geçen sezon da Anderlecht’te 9 gol kaydetti.

Rakip Sakaryaspor

Galatasaray, hazırlık maçında bugün Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak. İki takım 11 yıl aradan sonra ilk defa bir maçta birbirine rakip olacak. İki ekip son olarak 28 Nisan 2007’de oynanan ve Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.



Murat Ece istifa etti

Galatasaray Kulübü’nde başkan yardımcısı Murat Ece istifa etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Murat Ece’nin istifası sonrası başkan yardımcılığına genel sekreter Kaan Kançal’ın, genel sekreterlik görevine ise İlber Aydemir’in getirilmesine karar verildiği aktarıldı.



Serdar’dan iyi haber

Galatasaray’da sakatlığı sebebiyle İsviçre kampını çok verimli geçiremeyen Serdar Aziz’den iyi haber geldi. Sağ üst adalesinde sıkıntı yaşayan tecrübeli stoperin sakatlığını kesin olarak atladığı ve 5 Ağustos’ta Akhisar ile oynanacak Akhisar maçına kadar yüzde yüz hazır olacağı ifade edildi.